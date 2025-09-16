Roda de conversa no HM fala de drogas e saúde mental no Setembro Amarelo

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realizou na quinta-feira (12) uma roda de conversa com o tema “Drogas, etilismo e sofrimento psíquico: precisamos falar sobre isso”, promovida em parceria com o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Álcool e Drogas, dentro da programação do Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. As atividades são organizadas pela Comissão de Humanização do HM.

A atividade foi conduzida pelo técnico de enfermagem Tiago José Ferreira Leite e reuniu familiares de pacientes e profissionais de saúde, em um espaço de escuta e reflexão. Entre os temas, foram abordados os impactos do uso abusivo de álcool e outras drogas na saúde mental e a importância de fortalecer o diálogo e o acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Tiago Leite ressaltou a importância do tema. “Falar sobre drogas e sofrimento psíquico é fundamental para quebrar tabus e oferecer apoio a quem precisa. O silêncio só aumenta a dor, e o diálogo abre caminhos para o cuidado e a recuperação”.

O encontro reforçou o compromisso do Hospital Municipal e da rede de saúde mental em desenvolver ações que ampliem a conscientização da comunidade sobre a importância de buscar ajuda diante de sinais de sofrimento psíquico e valorizar a vida.

“As unidades de saúde de Americana têm desempenhado papel essencial no Setembro Amarelo ao promover espaços de escuta e reflexão. Essas ações reforçam a nossa rede de cuidado em saúde mental e mostram à população que o apoio está disponível”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

