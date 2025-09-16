Relatos de ‘água suja’ saindo da torneira em alguns bairros de Americana chegaram ao NM através dos canais e das redes sociais. Desde a sexta-feira chegam relatos de falta d’água em ruas da região do Zanaga e no bairro Boa Vista.

Após os relatos de falta no final de semana, a água começou a chegar turva em alguns bairros da cidade.

Água suja em 2 pontos

Os pontos relatados ao NM esta segunda-feira com chegada de água turva foram a rua São Vito, bairro Boa Vista e o São Jerônimo.

Os usuários do DAE Americana relatam ter dificuldade para usar a água para fazer comida ou mesmo para lavar a roupa.

