A 10ª edição do Encontro de Corais de Santa Bárbara d’Oeste está marcada para dia 17 deste mês. Para celebrar a arte, a cultura e a união de cantores barbarenses e da região por meio do canto-coral, o evento será às 19h30 na Estação Cultural da Fundação Romi, com entrada franca.

O anfitrião o Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste – Vozes Bárbaras receberá os grupos Corda – Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”, Coral da Unimed Campinas, Coro da Diocese de Piracicaba e Magnum Cantorum.

O objetivo do Encontro é levar música de qualidade à população, enfatizar a importância do canto coral no Município e celebrar a arte, a cultura e a união dos cantores barbarenses e da região por meio do canto-coral.

Confira mais informações dos grupos participantes:

Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste – Vozes Bárbaras

Com 30 anos de existência, o Vozes Bárbaras é formado por cerca de 40 voluntários, não profissionais, que se reúnem semanalmente por amor à música e busca promover a atividade musical na cidade, por meio de um ambiente de educação musical aberto à população e com apresentações ao público.

Através da diversidade de repertório e o enfoque em técnica vocal, o grupo busca crescer tecnicamente para se estabelecer como referência na cidade e região. Além de participações em CDs, o Coral realizou inúmeras apresentações dentro e fora do Município, em diversos encontros de corais e outros eventos.

Corda – Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”

O Corda iniciou suas atividades em abril de 1983 reunindo pessoas que tinham em comum a paixão pelo canto-coral. Mantido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, passou pela mão de vários regentes e atualmente está sob a regência de Ana Paula Rotger. Em sua história, grandes eventos culturais junto à Orquestra Sinfônica de Americana, à Banda Municipal de Americana, participação do Mapa Cultural Paulista e em Encontros e Festivais de Canto Coral.

Vem ao longo destes 40 anos numa existência tranquila participando de movimentos culturais que elevam de Americana. Em setembro de 2013, o Coral ganhou nova denominação passando a chamar-se Corda – Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”.

Coral da Unimed Campinas

O Coral da Unimed Campinas iniciou suas atividades em maio de 2003 e é formado por funcionários e médicos da Cooperativa de Trabalho Médico Unimed Campinas. Também integram o Coral, pessoas da comunidade que cultivam o gosto pela música. Hoje o grupo é formado por 32 cantores.

Tem participado de Encontros de Corais e Eventos Culturais dentro da Cooperativa e em outros espaços da cidade de Campinas e região. Também tem uma função social e busca cumpri-la realizando apresentações em Hospitais, Creches, Asilos e outras Instituições Filantrópicas.

Desde o início dos trabalhos, conta com a Regência de Hipólito Ribas, que é Bacharel em Música/Regência pela UNICAMP e Pós Graduado em Regência Coral pela Universidade Adventista de São Paulo.

Coro da Diocese de Piracicaba

Formado por cantores católicos de diversas paróquias da Diocese de Piracicaba, o Coro Diocesano teve seu início no dia 31 de agosto de 2018 no Centro Diocesano de Pastoral (Cúria Diocesana) e se reúne semanalmente às sextas-feiras nas dependências da Sé Catedral de Piracicaba, onde contam com Técnica Vocal e prática de repertório sacro litúrgico, orientado pelo cantor e regente Genival Silva, tenor lírico formado pelo Conservatório de Tatuí com aperfeiçoamento em ária italiana e canção brasileira, e tendo como assessor diocesano o reverendo Pe. Rodrigo Stefanini Françóia. Sua maior atuação são nas celebrações diocesanas como Missas Solenes do calendário litúrgico diocesano e Ordenações Presbiterais.

Coral Magnum Cantorum

É um grupo formado por estudantes que visam o desenvolvimento e aprimoramento técnico em canto-coral. Foi fundado em 2016 por Kalvin Almeida, durante seu terceiro ano do Ensino Médio na ETEC Professor Armando Bayeux da Silva para atender às exigências de uma disciplina.

Visto o grande desenvolvimento do grupo em pouco tempo, o regente e os coralistas optaram por manter o coral em atividade, independentemente do calendário escolar. Desde então, o grupo vem trabalhando de forma autônoma, tendo como único incentivo o amor à música e ao canto coral.

Seu repertório é diversificado, indo desde música sacra como missas e cantatas até músicas populares, temas de filmes e séries, coros de óperas, e entre outros, sempre ponderando objetivos técnicos e artísticos.

