Engenharia de Produção na FAM tem nota máxima no MEC

O curso de Engenharia de Produção da FAM-Faculdade de Americana recebeu nota 5, considerada máxima, pelo Ministério de Educação – MEC, em visita in loco para o reconhecimento do curso.

Foram avaliados a Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Tutorial, além da Infraestrutura para a definição do conceito do curso.

“Uma nota que mostra o comprometimento da Faculdade de Americana com nossos alunos, neste caso, do curso de Engenharia de Produção. Um trabalho do nosso corpo docente e colaboradores. Buscamos a cada dia evoluir como Instituição de Ensino Superior e assim vamos seguir”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzollini.

