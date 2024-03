A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promoveu uma ação educativa ambiental com os alunos da Casa da Criança Juriti, no Jardim São Roque, na quarta-feira (6). Foi apresentado pela equipe da Unidade de Educação Ambiental o conto “Os amigos do meio ambiente contra a poluição”.

Os alunos interagiram com os personagens da peça, que abordaram a importância do descarte correto de resíduos. “Por meio do conto procuramos sensibilizar os alunos para a consciência ambiental, abordando sobre a preservação do meio ambiente, cuidados com a natureza e adoção de hábitos saudáveis”, explicou a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, agradeceu a escola, professores e participantes da ação ambiental. “É muito importante este projeto desenvolvido junto às escolas da cidade. Faz parte do Programa Municipal de Educação Ambiental e tem o objetivo de mostrar às crianças como as nossas atitudes interferem na natureza”, disse Fábio.