A DALLA, marca de maquiagem vegana e cruelty free, apresenta a inovadora linha: Bem Querer. São 6 novos produtos com embalagens recicláveis e 100% livre de plásticos, compostas apenas por papel, madeira de reflorestamento e cola a base de água. Além de manter a alta qualidade já conhecida no portfólio da marca, através da nova linha, a DALLA reforça sua responsabilidade ambiental, sendo a primeira marca brasileira a desenvolver maquiagens com essa tecnologia no país.

Considerando somente a produção do primeiro lote, a marca já reduziu cerca de 4.299 quilos de plástico, material que pode levar de 500 a 600 anos para ser decomposto na natureza. Em fevereiro de 2024, a marca brasileira pioneira em maquiagem vegana, conquistou sua certificação ESG, sigla de Environmental, Social and Governance, que se refere à integração da geração de valor econômico em todo o funcionamento do negócio, reafirmando sua preocupação com as questões ambientais.

“Sabe que o consumo consciente é uma tendência que cresce cada vez mais no Brasil. A linha Bem Querer reflete de uma forma muito positiva a missão da nossa marca em oferecer beleza e bem estar de forma democrática, respeitando o meio e ambiente e gerando impacto positivo nos nossos consumidores”, comenta Eliane Dalla Vecchia, CEO e fundadora da marca.

Os produtos

Toda identidade visual da linha e os nomes escolhidos para cada produto foram cuidadosamente pensados para representar a brasilidade e o bem querer em suas mais variadas formas. Por isso, os títulos selecionados fazem alusão a belas canções e poemas brasileiros, sempre remetendo a romance, carinho e aconchego. Traduzindo perfeitamente maquiagens naturais e com acabamento delicado, em embalagens com detalhes inspirados na técnica de xilogravura.

A linha Bem Querer conta com três cores do lip balm Chameguinho, que realçam a beleza e cuidam da pele delicada dos lábios. Um iluminador universal Brilha, Minha Menina, que proporciona um glow natural e intenso. Além de três tons do blush Meu Xodó, a escolha certa para quem quer se destacar.

As paletas de sombras Minha Flor de Açucena e Olha pro céu, meu amor, oferecem toque aveludado e um acabamento delicado. E o batom Meu Dengo, garante acabamento soft matte e sensação de conforto para os lábios. Disponível em 5 cores, o batom é produzido de forma artesanal, exala suavidade e sutileza, e por isso é ideal para ser utilizado em momentos singulares e especiais.

Com preços que devem variar entre R$ 25,00 a R$ 60,00 para o público final, os produtos da linha Bem Querer podem ser encontrados em lojas multimarcas espalhadas por todo o Brasil, nos melhores marketplaces e também no site oficial da marca (www.dalla.shop).