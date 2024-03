Em outubro de 2020, o astrólogo das celebridades Ricardo Muri acalmava os fãs do casal Luan Santana e Jade Magalhães, que acabava de anunciar o término do noivado. Isso porque, segundo os astros lidos por Muri, os dois eram almas gêmeas e tinham fortes chances de reatar. E Ricardo estava certo. Quase 4 anos depois, no princípio de 2024, o artista e a então ex-noiva anunciaram que estavam juntos novamente. Às vésperas do aniversário de 33 anos de Luan, o astrólogo crava novas previsões, desde a gravidez de Jade até a explosão da carreira do cantor.

“Vai ser o ano que ele vai explodir ainda mais na carreira profissional, muito mais ambicioso e criativo. Quanto ao relacionamento, a tendência é que se casem e Jade engravide ainda esse ano, com o nascimento no ano que vem.”

Ambicioso e criativo

Segundo Ricardo, Saturno, Netuno, Mercúrio e o Sol na casa 10, levarão a uma conjunção na vida profissional. Isso significa que “Luan estará muito mais ambicioso. Provavelmente a meta dele é ser o cantor número 1 do Brasil”. E possivelmente será, já que o astrólogo também afirma que a criatividade estará em alta.

Os fãs podem esperar o próximo hit. “Vamos ver um Luan genial na carreira, devido a Netuno na casa 10. Ele tende a estar muito mais criativo e provavelmente vamos ver uma música viralizar muito rápido. Ele vai ter um crescimento exponencial na vida profissional”.

Eu, você, dois filhos e um cachorro

Talvez não dois, como sonha Luan na música “Cê Topa?”, mas segundo os astros, o primeiro filho está a caminho. “A tendência é que eles se casem esse ano e provavelmente Jade Magalhães irá anunciar a gravidez ainda em 2024. Ano que vem já terão um filho do casal”.

Mais importante do que estarem juntos, segundo Muri a relação será muito saudável. “Luan está mais otimista, vivendo um relacionamento de muita paz com a Jade. Eles são almas gêmeas, não tem como negar”.

E para as almas gêmeas, até o término é positivo. “Desencontros acontecem entre grandes almas às vezes. Traz maturidade. Provavelmente o término foi bom para os dois, para eles verem o quanto era bom estarem juntos. O que eles viviam era algo extremamente sólido e verdadeiro e com o passar do tempo, perceberam”.

Pontos de atenção

Com Plutão na casa 8, de acordo com o astrólogo, Luan viverá uma fase intuitiva e investigativa e isso precisa ser dosado para evitar problemas. “Principalmente em família, com amigos e em momentos de lazer, ele precisa estar atento para não potencializar uma desconfiança em excesso”.

A intuição aflorada pode ser positiva. “Ele vai viver um crescimento espiritual muito grande e vai começar a ter experiências nesse sentido que ele não está acostumado a ter, então vai abrir a mente dele para a espiritualidade”.