PDT Americana inicia campanha de filiação com foco nas mulheres

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) está lançando sua campanha de filiação

com um foco especial nas mulheres. Segundo documento enviado pelo partido, “O objetivo é promover uma sociedade mais democrática, plural e solidária. Neste Dia Internacional da Mulher, queremos destacar a força e a voz das mulheres na construção de um futuro melhor para todos”.

A ex-vereadora Giovana Fortunato, presidente municipal do partido e pré candidata a prefeita, ressaltou: “Quando temos voz e espaço para liderar, trazemos uma perspectiva única e valiosa, e a mudança se torna inevitável. Começar essa campanha de filiação no Dia Internacional das Mulheres é uma maneira de iluminar a participação feminina na política”.

Por que se filiar ao PDT? CONTRA A POLARIZAÇÃO

Chega de Polarização: No PDT, acreditamos no diálogo, na construção de pontes e na busca por soluções que unam, em vez de dividir.

Renove sua Esperança: O PDT é um partido comprometido com a esperança e a transformação. Juntos, podemos construir um futuro melhor para todos.

Participe Ativamente: Ao se filiar, você terá a oportunidade de participar ativamente da política local, contribuindo para decisões importantes e representando os interesses da comunidade.

Importância da Participação Feminina: As mulheres desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. No PDT, valorizamos a liderança feminina e reconhecemos que a diversidade é essencial para uma representação verdadeira e eficaz.

Como Filiar? Preencha o Formulário de Filiação. https://shre.ink/rlFt

Clique em “Solicitar Filiação”.

Nossos analistas avaliarão sua solicitação e, se aprovada, você receberá um e-mail de confirmação.

Junte-se a nós no PDT Americana e faça parte dessa jornada de transformação!

