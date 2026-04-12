Entregues títulos fundiários a famílias do Jd. Primavera (Hortolândia)

Prefeito Zezé Gomes participou da cerimônia títulos fundiários do Programa Cidade Legal do Governo do Estado em Campinas ao lado de Tarcísio de Freitas

A regularização fundiária segue como compromisso da Prefeitura de Hortolândia com o objetivo de contribuir com a legalização das unidades habitacionais da cidade. Nesta sexta-feira (10/03), o prefeito Zezé Gomes participou ao lado do governador Tarcísio de Freitas da solenidade de entrega de 223 títulos de legitimação fundiária para famílias do Jardim Primavera.

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A cerimônia realizada em Campinas faz parte do Programa Cidade Legal, parceria com o Governo do Estado de São Paulo para apoiar municípios na regularização fundiária de núcleos habitacionais informais com suporte técnico, segurança jurídica e infraestrutura básica.

“Esses títulos representam muito mais do que um documento, é a realização de um sonho para tantas famílias, um avanço importante para quem esperou por tantos anos por esse reconhecimento. Seguimos trabalhando com seriedade e parceria para garantir mais moradia, mais dignidade e mais qualidade de vida para a nossa população”, comentou o prefeito Zezé Gomes.

Em Hortolândia, desde 2021, mais de cinco mil títulos de propriedade já foram entregues e, a meta até 2028 é atingir oito mil entregas. Além disso, a regularização fundiária garante segurança, estabilidade e a possibilidade de acesso a créditos e financiamentos para melhorias nos imóveis.

“O compromisso com a nossa população passa por diversas etapas de trabalho que garantem a dignidade das pessoas. Foram milhares de regularizações e continuaremos intensificando nosso trabalho. As parcerias não param e os programas avançam com o objetivo de transformar a vida de quem necessita desta segurança habitacional”, comentou o secretário de Habitação, Renato Franceschini.

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Dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à habitação em Hortolândia podem ser esclarecidas, diretamente, no canal de comunicação da Secretaria de Habitação pelo WhatsApp (19) 99635-4274 ou no telefone (19) 3965-7810, (19) 3965-7806, (19) 3965-7804 ou (19) 3965-7811.

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