A cada ano que passa o acesso à internet aumenta, ao ponto em que mesmo brasileiros completamente afastados das tecnologias possuem uma conexão e consomem materiais online.

O entretenimento digital existe desde a criação dos primeiros aparelhos dessa natureza, mas as coisas mudaram completamente com o advento da internet. No Brasil, o cenário no qual vivemos hoje deu os primeiros passos durante os anos 90, mas explodiu em popularidade nas duas décadas seguintes.

Atualmente, é praticamente impossível considerar nossas vidas sem a internet, especialmente nos aparelhos móveis. É a partir dela que nos comunicamos, trabalhamos e, mais interessante para o tópico desse texto, encontramos uma fonte de diversão. O entretenimento online tem papel único.

Perante mudanças, crises e crescimento, uma pergunta persiste: como está o mercado de entretenimento online em 2024? Quais são as expectativas para os diferentes mercados que o compõem? Nesse texto nós vamos responder essas e outras perguntas, focando nas opções online.

Como se deu o crescimento do entretenimento online?

O crescimento do entretenimento online não é um fenômeno novo, mas seria ingenuidade desconsiderar o impacto da pandemia de Covid-19. Uma série de indústrias de entretenimento presencial sofreu com o distanciamento social, um método de prevenção, o que é diferente no online.

Sem alternativas para se divertir fora de casa, boa parte das pessoas voltou suas atenções para os filmes, séries e videogames, possibilitados pela conexão com a internet. A indústria dos games, inclusive, foi uma das poucas que não só sobreviveu à pandemia global, como prosperou no período.

Isso, aliado a mudanças como a regulamentação de apostas pela internet, fez com que o mercado aquecesse e possibilitasse novos investimentos. Não é à toa que celebridades já estabelecidas em meios de comunicação tradicionais viraram suas atenções para as redes e a rotina de um influencer.

Quais são os principais tipos de entretenimento online?

Nós chegamos a mencionar brevemente os principais tipos de entretenimento online, mas é interessante dedicar um tópico exclusivo a eles. Dentre todos, os principais são as plataformas de streaming, jogos pela internet e redes sociais. Cada um dos itens se desdobra em dezenas de outros.

No caso dos jogos online, podemos pegar como exemplo o Aviator apostas, um jogo presente em casas de apostas e cassinos online. E ele não é o único, com títulos desse gênero aumentando em popularidade com a regulamentação das plataformas digitais. Em todo caso, é preciso ser responsável e lembrar que não se trata de um investimento.

As plataformas de streaming seguiram caminho semelhante, se tornando verdadeiras gigantes da indústria cinematográfica. Antes destinadas às produções de nicho, atualmente seus trabalhos competem nas maiores premiações internacionais da indústria, a prova da qualidade de seus títulos.

O que o futuro reserva para o mercado de entretenimento online?

A melhor maneira de prever o que vem pela frente quando o assunto é entretenimento online, é prestar atenção no caminho que nos trouxe até aqui. Nesse sentido, é fácil deduzir que existirá o fortalecimento desses mercados, com mais investimentos e uma diversidade de opções aos públicos.

As inteligências artificiais também terão espaço nesses nichos, levando em conta sua multiplicidade de aplicações, as quais existem na frente e por trás das câmeras. A ideia é não somente produzir novos materiais, mas melhorar a experiência dos internautas a partir de algoritmos refinados e responsivos.

É natural também que exista uma maior coesão entre diferentes plataformas de streaming, cuja variedade vem se tornando um problema visto anteriormente nos canais de televisão à cabo. Sites como a Amazon já estabelecem conexões com outras plataformas, visando fortalecer sua biblioteca.

Como acontece com qualquer outro tipo de previsão, é impossível adivinhar o que exatamente vai acontecer nos próximos anos, mas algumas das tendências mencionadas em tópicos anteriores com certeza persistirão. Isso é positivo tanto para investidores em potencial, quando para consumidores.

E você, o que acha que vem pela frente quando o assunto são os tipos de entretenimento online? Uma parte importante da experiência de se divertir pela internet é escolher o que consumir, o que nunca foi tão fácil. Desde que a variedade de opções online permaneça, nós só teremos a ganhar com isso.