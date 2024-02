O 1º “Feirão do Emprego PCD – Pessoas com Deficiência” de Nova Odessa, realizado na manhã do último sábado (24/02) no Paço Municipal, recebeu cerca de 150 candidatos, tanto do município quanto de outras cidades da região. O “mutirão” de empregabilidade para trabalhadores com deficiências físicas e intelectuais foi realizada pela Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com Instituto Rumo, Nisfram, CIEE, Apae Nova Odessa e da Apadano, além dos Departamentos de RH (Recursos Humanos) de várias empresas que marcaram presença.

Os candidatos PCDs contaram com equipe de voluntários treinada para fazer o acolhimento adequado, inclusive intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais). Teve até consultoria prestando informações sobre emissão de habilitação especial e aquisição de veículos com desconto.

O vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) representou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho). “Nova Odessa mais uma vez sai na frente ao realizar esse 1º ‘Feirão PCD’. Parabenizamos o secretário Rafael Brocchi por trazer este evento para este público que precisa, e que nem sempre consegue encontrar vagas. Neste evento reunimos as empresas e os candidatos”, comentou Mineirinho.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, Rafael Brocchi, destacou o sucesso da primeira edição do “Feirão do Emprego” direcionada aos trabalhadores PCDs. “Decidimos fazer esse Feirão para atender a demanda das empresas que precisam contratar pessoas com algum tipo de deficiência. Conseguimos trazer candidatos de Nova Odessa e da região, e ficamos satisfeitos com o resultado, porque atendemos tanto as pessoas PCDs quanto as empresas”, disse.

Quem também comemorou o 1º Feirão de Emprego PCD foram os candidatos e acompanhantes. Cristina Fernandes veio de Americana acompanhar o filho Igor, de 18 anos, que é autista. “Muito importante este evento. Não vi na região alguma cidade que já tenha feito antes. É fundamental focar nas pessoas com deficiência, que têm dificuldade de conseguir um emprego, e isto aqui só vem a agregar”, falou.

A novaodessense Joelma Basso ficou feliz pela oportunidade de trazer o filho João Pedro, de 21 anos, que é deficiente auditivo e mental. “Excelente iniciativa, porque estão dando oportunidade exclusiva para eles ingressarem no mercado de trabalho e serem atuantes na sociedade. Parabéns pelo atendimento perfeito de todos”, afirmou Joelma.

Amanda de Toledo tem 37 anos e é deficiente intelectual. Ela também aprovou e elogiou o evento direcionado a PCDs. “Muito bom o Feirão e vai ajudar muita gente com empregos, e todo mundo necessita de vagas de serviço para PCDs”, completou a candidata.