O sommelier e representante comercial americanense Daniel Stival Buzzo morreu, nesta segunda-feira, no Hospital Municipal de Americana, aos 43 anos.

Ele estava internado na UTI há 10 dias em decorrência de uma hemorragia interna causada por uma úlcera. Sofreu 3 paradas cardíacas e não resistiu.

O velório será no cemitério da Saudade, das 10h às 14h.

