A tendência atual é ser uma “messy girl”! A estética “clean girl”, predominante nos últimos quatro anos pós-pandemia, trouxe à moda uma temporada de tranquilidade caracterizada pelo minimalismo, simetria, perfeccionismo e elegância. Este ano, a garota “clean” dá voz à sua bagunça interior, exibindo todo o seu lado desarrumado.

Para ajudá-la a aderir a esta estética que dominará 2024, aqui está um guia com 10 dicas para você! As produções “messy” apresentam uma pele leve, sem muitos contornos, e os olhos são realçados com cílios volumosos e sombras em tons terrosos, sem muita simetria. Já para os cabelos, o visual despojado é uma característica-chave, com fios soltos e com volume, exibindo sua textura natural.

1. Schwarzkopf Professional OSiS Dust It

Com fórmula vegana para fios finos a médios, é um pó matificante para um volume de cabelo instantâneo e elevação de raiz invencíveis. Com acabamento fosco e fixação intensa, o OSiS Dust It é o aliado perfeito para adicionar uma dose de rebeldia à sua rotina de styling, garantindo um visual messy girl despojado e cheio de atitude. Preço sugerido: R$ 141,24

2. Authentic Beauty Concept Nymph Salt Spray

Spray salino que não sobrecarrega, oferece uma sensação leve e maleável, sem endurecer o cabelo para uma mermaid texture. Criado com o equilíbrio perfeito de sal, oferece ondas de praia desalinhadas, proporcionando aquele aspecto naturalmente bagunçado tão característico da estética messy girl. Com proteção contra o calor até 230°C, é o toque final para um visual praiano e descontraído. Preço sugerido: R$145,00

3. Angell Leave-in – Deva Curl

Para quem quer muita definição com longa duração! O fixador da marca define, reduz o frizz, sem sensação pegajosa ou de rigidez, deixando o cabelo com aparência natural, Deva Curl Angéll é o vencedor do Best Of Beauty Allure 2010 em sua categoria. Ideal para criar penteados cheios de personalidade, o Angell Leave-in complementa perfeitamente o visual messy girl, garantindo um estilo único. Preço sugerido: R$ 118,00

4. Paleta de sombras Cocktails – Dalla

Esta é a escolha ideal para quem busca destaque para os olhos. Feita com partículas ultrafinas, suas cores têm a intensidade certa e a textura perfeita para uma maquiagem de qualidade e com durabilidade. Com tons vibrantes e misturáveis, é perfeita para criar looks cheios de personalidade, complementando perfeitamente a vibe messy girl. Preço sugerido: R$ 85,90

5. Máscara de Cílios Efeito Glamour – Dalla

Com poder para alongar, curvar e dar volume para os cílios, deixando o olhar mais marcante, trazendo efeitos cílios postiços. A Efeito Glamour possui a tecnologia super filme que permite fácil remoção com água morna, formando pequenos grânulos sem deixar nenhum resíduo. Perfeita para complementar um visual messy girl, esta máscara proporciona um olhar impactante e despojado, sem esforço. Preço sugerido: R$ 19,90

6. NIVEA Hidra Color

Com uma proposta de make mais ousada e vibrante, inclusive nos lábios. O NIVEA Hidra Color pode ser perfeito para quem busca alcançar o visual ao mesmo tempo que cuida da boca. Com manteiga de karité e óleo de amêndoas, o produto oferece hidratação duradoura, além de contar com 4 tons vibrantes que podem ser intensificados a cada camada, entre eles o Vermelho e o Violeta. Com uma aplicação fácil e versátil, é ideal para adicionar um toque de rebeldia e ousadia aos lábios, perfeito para acompanhar o estilo messy girl. Preço sugerido: R$26,90 (independente da cor)

Ah, e mesmo adotando a estética “messy”, cuidar da pele ainda é uma prática fundamental. Afinal, uma pele saudável e bem-cuidada proporciona a base perfeita para qualquer estilo! Então, não se esqueça de incluir os cuidados com a pele em sua jornada “messy”, para que seu visual desarrumado seja complementado por uma pele saudável. Confira os produtos ideais para acompanhar você:

7. Bioré Cleansing Oil

Óleo Demaquilante compatível com a água com alto poder de limpeza, que elimina eficientemente até máscaras de cílios à prova d’água sem deixar resíduos ou oleosidade. Preço sugerido: R$87,00

8. Bioré Skincare Facial Wash Moisture

Sabonete facial que limpa delicadamente as áreas oleosas da testa e do nariz (Zona T) sem ressecar as outras áreas do rosto. Para pele normal a mista. O resultado final é uma pele

visivelmente mais macia e completamente limpa. Preço sugerido: R$45,90

9. Saborino Morning Mask

Disponível em pacotes de 5 e 32 unidades, máscara facial diurna com efeito em 1 minuto, hidratante e refrescante, perfeita para seu skincare em uma manhã mais corrida. Sua ação vai desde a remoção de células mortas, hidratação e preparação da pele para receber o protetor solar e a maquiagem!

Preço Sugerido: 5 unidades: R$91,90

Preço Sugerido: 32 unidades R$279,90

10. NIVEA Sérum Luminous630 Antimarcas Avançado:

Uma pele iluminada e uniforme é um sonho até mesmo para a messy girl! Sol, hormônios e a idade são fatores que contribuem para o surgimento de marcas escurecidas, mas o Sérum Luminous630 Antimarcas Avançado é um ótimo aliado na redução e prevenção de marcas escurecidas. Ah! Além disso, a nova fórmula do produto conta com 2x mais Ácido Hialurônico, excelente para hidratação da pele. A aplicação deve ser feita duas vezes ao dia, sendo que na rotina de skincare diurna, deve ser aplicado um protetor solar após o sérum. Preço Sugerido: R$129,90

11. Eucerin Hydrofluid

A marca de dermocosméticos do grupo Beiersdorf, desenvolveu o Hydrofluid que conta com FPS 60, textura ultra fluída e invisível, além da ausência total de resíduos. Com embalagem 50% de materiais reciclados, o protetor solar foca na textura 0% pegajosa e oleosa, garantindo maior conforto na pele para todos os tipos de pele, agindo ainda no controle da oleosidade, promovendo hidratação intensa e absorção imediata. Preço sugerido: R$89,90