Americana vai ter escolinha de formação de rugby (11-14 anos)

O Projeto Vem pro Rugby inicia suas atividades em Americana

por meio de parceria entre Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, e a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu). A iniciativa, voltada a crianças e adolescentes do município, conta ainda com a colaboração do SESI Americana, graças ao programa “Atleta do Futuro”. As inscrições são gratuitas e já estão abertas.

Com o objetivo de estimular a prática esportiva, o “Vem pro Rugby” tem contribuído também para a promoção da saúde, desenvolvimento e formação de crianças e adolescentes, de 11 a 14 anos, com foco nos valores fundamentais do rugby, como disciplina e respeito.

“Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo. Com essa premissa, chegamos ao nosso centenário investindo cada vez mais em iniciativas como essa, que fazem parte da construção do nosso legado para a sociedade e para o planeta. E trazer o projeto ‘Vem pro Rugby’ para a região de Americana reforça o nosso compromisso com a comunidade local. O esporte é sinônimo de qualidade de vida e integração social, além de ser uma atividade estratégica na educação das crianças”, afirmou Glaucia Aparecida Dias, gerente de Comunicação e Marca da Suzano.

As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, beneficiando inicialmente um total de 60 crianças. São duas turmas: uma para a faixa etária de 11 e 12 anos, com atividades pela manhã, e outra para adolescentes de 13 e 14 anos, à tarde.

Com oito anos de história, o “Vem pro Rugby” já impactou mais de 28 mil crianças e adolescentes, de dez estados brasileiros. A parceria com a Suzano contempla ainda as cidades paulistas de Jacareí e São José dos Campos. Já o SESI, integrante do projeto desde 2021, possui turmas de rugby em outras oito unidades do estado: Campinas, Guarulhos, Indaiatuba, Jacareí, Osasco, São José dos Campos, Taubaté e Votorantim. Com a entrada de Americana, a décima primeira a contar com o esporte desde o início da parceria, o SESI conseguirá superar a marca de 1.400 alunos matriculados somente nas turmas do esporte, isso sem falar nos milhares de jovens impactados pela educação esportiva gratuita oferecida pelo SESI.

“A chegada do ‘Vem pro Rugby’ a Americana é um novo marco para o projeto, que vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos. Se conseguimos até hoje capacitar centenas de professores e atrair milhares de crianças para o rugby, esporte com forte viés de formação de cidadãos, isso se deve ao apoio fundamental dos nossos parceiros. Temos certeza que, com Suzano e SESI, vamos impactar ainda mais gente em 2024 e contribuir para o desenvolvimento da cidadania na região de Americana”, disse a CEO da Confederação Brasileira de Rugby, Mariana Miné.

Inscrições

Para participar, os responsáveis pelas crianças e adolescentes com idade entre 11 e 14 anos devem se inscrever na Secretaria do Sesi, localizada na Avenida Bandeirantes, n.º 1.000 – Chácara Machadinho, Americana – SP.

