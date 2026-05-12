Erik (dir.) ao lado de Paraná (ex-sec de Esportes)

O assessor especial Erik Zum volta para a prefeitura de Americana esta semana. Antes ligado ao ex-presidente da Câmara Thiago Martins (PL), Erik Jean Farias volta para trabalhar como assessor institucional no gabinete do prefeito Chico Sardelli (PL).

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Zum deve ser mais um nome a dar apoio na campanha de Franco Sardelli (PL), pré candidato a deputado estadual que deve ter ‘força total’ dos comissionados da prefeitura este ano.

Erik Zum na política

Atuando nos bastidores da política de Americana há quase duas décadas, Zum já atuou no esporte nos governos Omar Najar (2015-2020) e Chico (atual) e trabalhou nas Câmaras de Americana e Nova Odessa como assessor legislativo.