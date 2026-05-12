A PwC, uma das maiores empresas de serviços profissionais do mundo, está com inscrições abertas para seu novo Programa “Nova Geração”, que busca talentos para atuação nas áreas de Auditoria e Asseguração, Consultoria Tributária, Consultoria de Negócios e Tecnologia.

Durante a jornada, os participantes terão acesso a uma trilha de desenvolvimento que inclui treinamentos voltados ao desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, acompanhamento dedicado nos três primeiros meses por meio do “Programa Sol e Sombra”, além de acesso à plataforma global de desenvolvimento da empresa.

Podem se inscrever estudantes ou recém-formados em cursos como Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Atuariais, Direito, Engenharias, Estatística, Matemática, Física, Biologia, Relações Internacionais, Cursos de Tecnologia, Gestão Ambiental, entre outros.

Além disso, é necessário ter inglês entre os níveis intermediário e avançado (conforme a área de atuação), disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais em formato híbrido e, no caso de universitários, estar cursando no período noturno.

As oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Barueri (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR), Maringá (PR), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Recife (PE) e Salvador (BA).

Além de remuneração compatível com o mercado, os selecionados contarão com um pacote de benefícios que inclui tíquete-alimentação e/ou refeição, vale-transporte, assistência médica, reembolso de despesas odontológicas, seguro de vida, previdência privada, incentivo à educação, auxílio home office, acesso a academias e Programa de Apoio ao Profissional (PAP), com suporte psicológico, financeiro e jurídico.

As inscrições para o Programa Nova Geração PwC 2026 poderão ser realizadas até 08/06/2026.