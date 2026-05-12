Marcos Caetano discute melhorias viárias e segurança na Avenida Europa
Vereador de Americana esteve reunido com o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo
O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na quinta-feira (07) com o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, para tratar sobre melhorias na rotatória que interliga as avenidas Europa e Bandeirantes e a rua Carioba.
Durante a reunião, o parlamentar destacou o grande fluxo de veículos que passam pelo local, considerado um dos pontos de maior movimentação viária da região. Na ocasião, o vereador apresentou reivindicações encaminhadas por moradores e motoristas que utilizam a via constantemente.
Segundo Marcos, as preocupações principais são relacionadas ao intenso trânsito e os frequentes acidentes registrados na rotatória. “Recebemos constantemente relatos de moradores e motoristas sobre o alto fluxo de veículos e os riscos de acidentes no local. Nosso objetivo é buscar soluções junto ao Poder Executivo para garantir mais segurança e mobilidade para todos”, destacou.
Outro ponto levantado durante o encontro foi a baixa visibilidade no período noturno, causada pela deficiência na iluminação pública, situação que aumenta ainda mais os riscos para condutores e pedestres. “Além da iluminação, os moradores também relataram a presença frequente de animais silvestres, como capivaras, que utilizam a área para atravessar a via durante a noite, fator que contribui para o aumento do perigo de acidentes”, afirma.
