No mês em que se celebra o Dia das Mães, jornadas reais de força, resiliência e amor ganham voz no livro Asas de Aço, que será lançado no dia 16 de maio, em Campinas-SP, na Livraria Leitura do Shopping Dom Pedro. A obra, coordenada pela empreendedora da arte e educação e terapeuta Ivonete Giordano, reúne uma coletânea de histórias de superação de 20 mulheres, marcadas por desafios e conquistas.

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Com uma abordagem sensível e inspiradora, o livro traz relatos que atravessam diferentes contextos – da infância no sertão às batalhas na vida profissional e na saúde – sempre com um ponto em comum: a força feminina diante das adversidades.

“Asas de Aço te convida a mergulhar em testemunhos reais que mostram que, independentemente dos desafios, é possível encontrar caminhos de superação e transformação. Que muitas outras mulheres venham se identificar e descobrir que também podem vencer”, declara Ivonete.

Entre os registros que compõem Asas de Aço, ganha destaque a trajetória da coautora Renata Cristiane Domingos Tonon, mãe de três filhos atípicos, diagnosticados com a síndrome do X Frágil. Sua narrativa traz uma perspectiva sensível e potente sobre maternidade, desafios e amor incondicional – um retrato que amplia o olhar sobre diferentes formas de maternar.

Além do lançamento em Campinas, o livro também será apresentado em outras cidades do interior paulista: Vargem Grande do Sul, no dia 23 de maio, Americana, no dia 30 de maio, e Indaiatuba, no dia 6 de junho. A obra também já ultrapassou fronteiras, com lançamentos realizados em Portugal, nas cidades de Braga, Cascais, e Barcelona, em abril.

Serviço:



Lançamento – Livro Asas de Aço

Local: Livraria Leitura Shopping Dom Pedro

Valor do livro: R$ 75,00

Data: 16 de maio, às 18h

Cidade: Campinas-SP



Próximos lançamentos:

Vargem Grande do Sul – 23 de maio, às 10h – Casa da Cultura (R. Maj. Corrêa, 505 – Centro, Vargem Grande do Sul – SP, 13880-000)

Americana – 30 de maio – Quiero Café, às 18h30 (R. Dom Barreto, 402 – Paraíso, Americana – SP, 13465-720)

Indaiatuba – 6 de junho – Polo Shopping Indaiatuba (Alameda Filtros Mann, 670 – Jardim Tropical, Indaiatuba – SP, 13344-580)