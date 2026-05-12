Está chegando a Expo Noivas Americana 2026! 💍
Em comemoração aos 10 anos da nossa empresa, neste ano teremos duas grandes feiras acontecendo nas cidades de Americana e Nova Odessa.
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Datas das feiras:
📅 Reserve na sua agenda:
Expo Americana 2026
Data: 21/06/26
Local: Vila Riviera – Americana
📅 Reserve na sua agenda:
Expo Noivas Americana 2026
Data: 12/07/26
Local: Lê Velmont – Nova Odessa
Venha você também fazer parte deste grande evento, apresentar sua empresa e conectar-se com centenas de clientes. Maiores informações através do WhatsApp 1998979-4407.
Localização
Vila Riviera – Estrada da Fazendinha – Fazendinha, Americana – SP, Brasil
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