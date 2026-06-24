Em busca da confirmação na próxima etapa da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira encara a Escócia nesta quarta-feira (24), ainda pela fase de grupos. O Brasil segue como um dos principais candidatos ao título. A partida acontece no Miami Stadium, na cidade de Miami, Flórida, a partir das 19h do horário de Brasília.

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Contra os escoceses, as previsões de vitória para os brasileiros apresentam uma boa oportunidade de ganhos, de acordo com um levantamento feito da Betnacional. O Brasil entra em campo com 70% de chance de vencer o jogo. Há também 19% de probabilidade de empate, e ainda 11% de chance do triunfo da Escócia.

Histórico da competição contra Escócia favorece Brasil

Os países já se enfrentaram outras 10 vezes, tanto em jogos amistosos quanto em competições oficiais. No torneio, Brasil e Escócia duelaram em 1974, 1982, 1990 e 1998, com três vitórias dos brasileiros e um empate.

A Escócia voltou a disputar a competição depois de 28 anos, e busca um resultado positivo para continuar na briga. Até o momento, os escoceses somam três pontos, conquistados na estreia contra o Haiti. Na partida contra Marrocos, os Scots perderam pelo placar mínimo.

Já o Brasil busca concluir a primeira fase na liderança do grupo C. São 4 pontos em dois jogos, assim como Marrocos, mas com 3 gols de saldo contra apenas 1 dos marroquinos. Uma vitória ou empate já garantem o Brasil na próxima fase.

Copa do Mundo: como aproveitar a festa sem deixar a saúde no banco de reservas

Especialistas alertam para os impactos da privação de sono, do excesso de álcool e da desidratação durante o período de jogos; equilíbrio é a chave para torcer sem comprometer o organismo

Com a maior parte dos jogos da Copa do Mundo acontecendo à noite no Brasil, muitos torcedores já se preparam para adaptar a rotina para acompanhar as partidas, reunir amigos e participar das comemorações. Mas, em meio à empolgação, especialistas alertam que noites mal dormidas, excesso de álcool e alimentação desregulada podem cobrar um preço alto do organismo ao longo das semanas de competição.

A alteração frequente no horário de sono, por exemplo, pode causar cansaço, irritabilidade, dificuldade de concentração e queda no rendimento no trabalho e nos estudos. O impacto pode ser ainda maior quando a privação de sono se soma ao consumo excessivo de álcool, alimentos ultraprocessados e energéticos. A American Heart Association recomenda que adultos durmam, em média, entre sete e nove horas por noite, destacando que o descanso adequado está associado à melhora da imunidade, memória, humor e da saúde cardiovascular.

“O sono tem papel fundamental na recuperação do organismo, no equilíbrio hormonal e também na resposta imunológica. Quando dormimos pouco ou em horários muito irregulares, o corpo sente rapidamente essa mudança”, afirma Luis Fernando Penna, gerente médico do pronto-atendimento do Hospital Sírio-Libanês.

Segundo o especialista, o problema não está em acompanhar os jogos ou participar das confraternizações, mas nos excessos repetidos ao longo do torneio. “A Copa é um momento de lazer e convivência, e isso também faz parte da saúde. O importante é não transformar algumas noites diferentes em uma rotina constante de privação de sono, exagero no álcool e má alimentação”, diz.

Além da redução do tempo de descanso, outro ponto de atenção é o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, petiscos ricos em gordura e sódio e alimentos ultraprocessados durante as partidas. Embora comuns em encontros entre amigos, esses hábitos podem favorecer desidratação, mal-estar, piora do sono e sobrecarga cardiovascular.

“Intercalar bebida alcoólica com água é uma estratégia simples, mas muito importante para reduzir desidratação e mal-estar no dia seguinte – melhor ainda seria evitar o consumo da bebida alcoólica por completo. É também importante evitar ficar muitas horas sem comer antes dos jogos e tentar incluir opções mais leves na alimentação”, orienta Penna.

Frutas, castanhas, sanduíches naturais, carnes magras e saladas podem ajudar a equilibrar os tradicionais petiscos consumidos durante os jogos. A hidratação também merece atenção especial, principalmente entre pessoas com hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares.

Outro cuidado importante envolve o consumo excessivo de café e energéticos para compensar noites mal dormidas. “A combinação de poucas horas de sono com álcool e estimulantes pode aumentar palpitações, ansiedade e piorar ainda mais a qualidade do sono”, explica o médico.