Espaço TEA cria grupo terapêutico para cuidadores de pacientes em Americana

Leia + sobre saúde

O Núcleo de Especialidades de Americana, por meio do Espaço TEA (Transtorno do Espectro Autista), inicia em novembro o projeto “Olhar para si: acolhimento para quem cuida”, um grupo terapêutico voltado a cuidadores de pessoas com TEA atendidas pela rede municipal de saúde. A iniciativa tem como objetivo oferecer um espaço de escuta, acolhimento e apoio emocional para mães e demais cuidadores. O espaço é administrado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde.

O projeto foi elaborado pela equipe técnica do Núcleo de Especialidades e surgiu a partir da constatação de que o cuidado contínuo com pacientes autistas costuma gerar sobrecarga física, emocional e financeira, impactando diretamente a saúde mental dos cuidadores.

Os encontros acontecerão quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, das 10h às 11h, no próprio Espaço TEA. Os agendamentos para participar das atividades podem ser feitos presencialmente (Rua Goiânia, 80 – Vila Nossa Senhora de Fátima), pelo telefone (19) 3478-6321 ou pelo e-mail [email protected].

Experiências e sentimentos

Durante os encontros, conduzidos por uma psicóloga da rede, os participantes terão a oportunidade de compartilhar experiências, expressar sentimentos e refletir sobre as dificuldades e potencialidades da função de cuidar. As reuniões terão formato aberto, sem temas pré-definidos, permitindo que as demandas e vivências individuais surjam de forma espontânea. Quando necessário, serão realizadas dinâmicas e atividades que favoreçam a interação e o autoconhecimento.

Além do acolhimento psicológico, o projeto prevê encaminhamentos para acompanhamento terapêutico ou atendimento social especializado, caso sejam identificadas situações de vulnerabilidade ou necessidade de suporte adicional.

“Cuidar de alguém com TEA é uma tarefa que exige entrega e sensibilidade, mas também provoca cansaço, medo e sentimentos de solidão. Esse grupo foi pensado justamente para que esses cuidadores possam olhar para si, serem ouvidos e se sentirem acolhidos. É um espaço de escuta e fortalecimento emocional, essencial para a continuidade do cuidado com qualidade e empatia”, destacou Ana Rúbia Soares de Andrade, diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência.

Espaço de apoio

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Especialidades, Valeska Dalanezi, a proposta vai ao encontro das diretrizes do Ministério da Saúde, que orientam a criação de espaços de apoio às famílias e cuidadores de pessoas com TEA. “Queremos oferecer um ambiente seguro e humanizado, onde os cuidadores possam compartilhar suas vivências, reduzir o estresse e desenvolver estratégias de enfrentamento mais saudáveis. A saúde emocional de quem cuida é parte essencial do tratamento e da evolução dos pacientes”, afirmou Valeska.

O grupo “Olhar para si: acolhimento para quem cuida” integra as ações do Espaço TEA, que já desenvolve atividades de orientação parental e acompanhamento multiprofissional aos pacientes diagnosticados com o transtorno.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP