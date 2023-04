Especial. Garoto cadeirante realiza sonho ao receber a Guarda Municipal

Uma história especial emocionou agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste nesta quinta-feira.

Miguel Elias Passos de Oliveira tem 10 anos e é cadeirante, seu sonho é ser policial. Morador do bairro Rochelle II, Miguel também é admirador da Guarda Municipal e teve um dia muito especial.

A corporação preparou uma ação para que Miguel pudesse vivenciar um dia de agente e presenciar o trabalho dos guardas. Participaram da realização do sonho de Miguel o Inspetor Corassari, GCM Brandão e GCM Diniz. O encontro entre Miguel e a Guarda foi possível através do trabalho voluntário da palhaça Lilica e equipe.

Miguel ficou encantado quando a Guarda chegou em sua residência e o momento ficará guardado para sempre em seu coração. Os agentes que participaram da ação ficaram honrados e presentearam Miguel com um bolo personalizado da Guarda e bombons.

“Hoje tivemos a honra de conhecer o Miguel, um jovem magnífico de 10 anos, cheio de sonhos e hoje conseguimos realizar um deles… Esse jovem, mesmo com deficiência física, não se limita em sonhar em ser policial, ele é admirador da Guarda Civil de Santa Barbara D’Oeste e tivemos a oportunidade de compartilhar com ele um pouco do nosso trabalho junto à sociedade. Agradecemos o trabalho voluntário da Lilica e de sua equipe. Não existem limites para nossos sonhos, basta acreditar “.

Guarda Civil Municipal SBO

Inspetor Corassari

GCM Brandão

GCM Diniz

