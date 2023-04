Veja lista de 7 famosos ateus

A fé em Deus é propagada por adeptos de diversas religiões. E muitas celebridades também seguem alguma crença. Mas outras tantas não têm religião e nem mesmo creem na existência de Deus.

Morgan Freeman – O ator americano é ferrenho defensor da Ciência e diz que não aceita o conceito religioso de paraíso após a morte. Freeman afirma que começou a formar sua opinião sobre religião aos 13 anos .

Fábio Porchat – O ator e apresentador carioca Já disse que gosta de ler sobre religião, considerando que as histórias são lendas, mas não acredita em Deus e desaprova o envolvimento de religião com política.

Malu Mader – A atriz carioca diz que não crê em Deus e que, ao dizer “vá com Deus” às pessoas, isso é símbolo do desejo de coisas boas, não fé religiosa.

Alinne Moraes – A atriz paulista diz que acredita nela mesma (“Sou escrava da minha própria criação”) e que não gosta da cobrança que muitos religiosos fazem sobre os ateus.