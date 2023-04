CBF homenageia Pelé na 1a rodada do Brasileirão

A CBF vai homenagear Pelé na rodada de abertura

das duas principais divisões do futebol nacional. A partir desta sexta-feira, a entidade vai organizar uma série de tributos ao maior ídolo do futebol mundial, morto em dezembro.

O primeiro jogo da Série B será em Campinas, às 19h, quando o Guarani receberá o Avaí, no Brinco de Ouro.

Braçadeiras de capitão e moedas de sorteio foram confeccionadas especialmente para as homenagens ao Rei do Futebol. De acordo com o protocolo, os capitães de todas as equipes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro vão usar uma braçadeira em reverência à Majestade do Futebol. Antes do início dos jogos, os organizadores pedirão nos estádios um minuto de aplausos em reverência ao ídolo enquanto todos os jogadores ficarão no círculo central.

Durante a partida, a CBF vai estampar imagens do único tricampeão do mundo nas placas de publicidade em volta do campo.

Pelé na rodada de abertura das Séries A e B do Campeonato Brasileiro

Créditos: Rodrigo Ferreira/CBF

A série de homenagens ao maior jogador de futebol do mundo foi idealizada pelo Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“O Pelé é o maior jogador de todos os tempos e será reverenciado sempre pela CBF. O legado do Rei do Futebol será perpetuado”, afirmou o Presidente Ednaldo Rodrigues.

A Série A do Brasileiro vai começar no sábado com sete partidas. As duas primeiras vão começar às 16h, quando o Palmeiras enfrentará o Cuiabá, em São Paulo; e o América-MG pegará o Fluminense, em Belo Horizonte.

CBF homenageará Pelé na rodada de abertura das Séries A e B do Campeonato Brasileiro

Créditos: Rodrigo Ferreira