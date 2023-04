+Milionária sorteia R$ 36 milhões este sábado

No mesmo dia da +Milionária, a Mega-Sena pode pagar R$ 9 milhões

O concurso 47 da +Milionária acontecerá neste sábado (15) e o prêmio acumulado pode chegar a R$ 36 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 36 milhões e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 233,3 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em automóveis, o valor será suficiente para comprar 240 carros ao custo aproximado de R$ 150 mil cada.

A +Milionária se destaca por oferecer prêmio principal de no mínimo R$ 10 milhões por sorteio, com dez faixas de premiação. Na aposta simples, o apostador precisa marcar seis números e dois trevos. Para apostas múltiplas, pode escolher de 6 a 12 números e de 2 a 6 trevos. O valor de uma aposta simples, com seis números e dois trevos, custa R$ 6. Nas lotéricas, também é possível participar dos bolões.

Mega-Sena:

A Mega-Sena pode pagar R$ 9 milhões, também neste sábado (15), pelo concurso 2583. Aplicado na Poupança da CAIXA, o prêmio garante ao ganhador R$ 58,3 mil de rendimento mensalmente.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h deste sábado (15) nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples da Mega é de R$ 4,50.

Repasses sociais:

Ao fazer suas apostas, os brasileiros também contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social.

Do valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA, quase metade é destinado a repasses sociais, conforme determinado pela legislação vigente.

CAIXA INICIA PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA E AUXÍLIO GÁS NESTA SEXTA-FEIRA (14)

Valores podem ser movimentados pelo CAIXA Tem

A CAIXA inicia nesta sexta-feira (14) o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás referente a abril. As famílias que recebem seu benefício pelo aplicativo CAIXA Tem, em conta Poupança Social Digital, poderão continuar movimentando os recursos pelo app. Os cartões do Auxílio Brasil e senhas seguem válidos e poderão ser utilizados para o recebimento dos valores.

Os beneficiários com final de NIS 1 são os primeiros a receber, conforme calendário escalonado. O pagamento é feito de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término previsto para o dia 28.

Confira o cronograma deste mês:

Os canais para movimentação dos valores e consulta de informações permanecem os mesmos: aplicativo CAIXA Tem, terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui, além das agências da CAIXA.

Mais informações sobre o pagamento do Bolsa Família podem ser consultadas no site do banco.

Auxílio Gás:

O benefício foi criado para mitigar o impacto do preço do gás no orçamento das famílias. Atualmente, mais de 5,69 milhões de famílias recebem, bimestralmente, 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em abril, o valor será de R$ 110.

Os pagamentos são realizados, bimestralmente, de acordo com o final do NIS do beneficiário e seguem o calendário do Programa Bolsa Família. As famílias beneficiárias poderão consultar as informações das parcelas nos aplicativos Bolsa Família e CAIXA Tem ou pelo telefone 111.

Mais informações sobre o Auxílio Gás estão disponíveis na página da CAIXA.

Como sacar:

Nos dois programas, os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo CAIXA Tem, não sendo necessário ir até uma agência para realizar o saque.

Os beneficiários também podem utilizar o cartão para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui, além das agências da CAIXA.

Aplicativo CAIXA Tem:

Pelo aplicativo CAIXA Tem, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual do Auxílio Brasil e QR Code, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil.

O beneficiário também pode fazer transferências pelo PIX, além de realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas.

Utilizando o aplicativo CAIXA Tem também é possível realizar saques nas Casas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento, por meio da geração de token diretamente no aplicativo.

Mais informações sobre Bolsa Família e Auxílio Gás estão disponíveis na página da CAIXA.

