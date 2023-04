Câmara de Sumaré homenageia youtuber Dudu Rocha

O YouTuber sumareense Dudu Rocha foi homenageado pela Câmara Municipal de Sumaré, na sessão ordinária na terça-feira (11). Com mais de 1,7 milhão de seguidores no YouTube e quase 230 milhões de visualizações em seus vídeos, Dudu Rocha comanda um dos principais canais sobre tecnologia e lifestyle do Brasil. Em reconhecimento a este trabalho, o influencer recebeu uma moção de congratulação apresentada pelo vereador Andre da Farmácia (PSC) e subscrita pelo presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania). O documento foi aprovado com 14 votos favoráveis.

Durvalino de Oliveira Rocha, conhecido como Dudu Rocha, tem 42 anos e nasceu em Sumaré. Filho de Gildemar José Rocha e Rosângela Aparecida Alves Oliveira, Dudu é casado com Kelly Cristina Jacomazi Rocha e tem dois filhos: Gabriel e Melanie.

Sua carreira como influenciador digital começou cedo. Após concluir o segundo grau na escola, Dudu trabalhava em uma empresa convencional, mas nas horas vagas aprendia a mexer em softwares de produtos e fazia tutoriais escritos. Quando a bolha do YouTube estourou, ele decidiu montar um canal de tecnologia para ensinar o que sabia e o que ia aprendendo.

Hoje, em seu canal, Dudu Rocha dá dicas de como usar a tecnologia, realiza testes de produtos para indicar os melhores do mercado e o melhor custo-benefício para o público e apresenta informações sobre as novidades tecnológicas.

Atualmente, um de seus principais projetos é a “Casa Tech”, que está sendo construída em Sumaré. A proposta é montar uma casa totalmente tecnológica e inteligente, demonstrando como as pessoas viverão no futuro. Por meio de automações que facilitam o dia a dia dos moradores, o objetivo é construir a casa mais tecnológica do Brasil.

Além de seu canal no YouTube (@DuduRochaON), o influenciador digital acumula fãs no Instagram (@dudurocha.oficial), Twitter (@DuduRochaOn), Facebook (@DuduRochaCL) e TikTok (@dudurocha.oficial).

