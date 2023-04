Americana e SB fora das comissões do ParlaRMC

Vereadores de Americana e Santa Bárbara d’Oeste ficaram de fora de todas as comissões do Parlamento da RMC, definidas em reunião esta sexta-feira em Nova Odessa. O único nome de destaque das duas cidades foi o presidente da Câmara de Americana Thiago Brochi (sem partido).

Os vereadores do Parlamento da RMC aprovaram, na manhã desta sexta-feira (14), ofício endereçado ao secretário de Estado de Segurança Pública, Guilherme Derrite, para que o governo estadual informe as medidas que estão sendo tomadas para evitar novos ataques a escolas e restabelecer a tranquilidade na comunidade escolar. A ideia é que o Palácio dos Bandeirantes se faça representar na próxima reunião do Parlamento da RMC no mês de maio, em Sumaré.A iniciativa partiu dos presidentes da Câmara de Nova Odessa e de Americana, Wagner Morais e Thiago Brochi, e ganhou apoio imediato dos colegas. O presidente da Câmara de Campinas, Luis Rossini, informou que a cidade sediará um seminário sobre segurança em escolas no início de maio.A reunião foi comandada pelo presidente da Câmara de Indaiatuba, Pepo Lepinsk, eleito em março para representar o Parlamento.Outro destaque do encontro, foi a criação da Comissão de Habitação e da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, além da escolha dos membros de outras sete comissões temáticas que irão atuar no biênio 2023/2024 (confira abaixo).Estavam presentes o 1º vice-presidente Luiz Rossini (Campinas), o presidente do Parlamento Metropolitano de Piracicaba, Thiago Braggion, o representante da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, Paulo Pereira Filho, além dos demais presidentes de Câmara e vereadores dos 20 municípios que compõem o colegiado.

MOBILIDADE URBANA

Emiliano Stanislau Affonso Neto, especialista em Mobilidade Urbana, foi o convidado da 3ª reunião do ano do Parlamento Metropolitano da RMC.

Emiliano abordou o tema “Mobilidade Urbana em Tempos de Trem-Bala”. Engenheiro formado pela Universidade Mackenzie (SP), com diversos cursos de especialização na área de transporte público e grande atuação na área de transporte por todo o país, Emiliano aceitou o desafio de falar sobre o Trem de Alta Velocidade (TAV), popularmente chamado de Trem-Bala, aos membros do colegiado na manhã desta sexta-feira (14).

O engenheiro falou sobre a história dos trens no mundo e como os países mudaram a partir da implantação dos modais. Emiliano destacou que o trem bala é uma solução eficiente e sustentável para o transporte de passageiros na RMC, mas lembrou que é preciso ir além do que é óbvio na execução do projeto.

“Nos países em que o TAV passou a ser uma realidade, a população pode observar a melhoria em questões bem menos aparentes, como o crescimento das universidades, o aumento no número de conferências e eventos, a prosperidade cultural, e tantas outras mudanças para os municípios e a população que merecem destaque e que valem todo este debate que hoje os parlamentares fazem aqui”, avalia.

“Não é possível ficarmos de fora disso”, afirmou Pepo, seguido por todos os demais presidentes de Câmara da RMC que, mês passado, foram surpreendidos com a exclusão da cidade de Campinas do trajeto do trem, que ligará São Paulo ao Rio de Janeiro. No trajeto inicial, Campinas ganharia uma plataforma de embarque/desembarque, o que acabou sendo suprimido na versão final do edital.

“A luta agora é para mantermos o trajeto inicial e não deixarmos de fora deste projeto, nossos quase 4 milhões de habitantes, que se beneficiariam com o projeto”, disse Wagner Morais, presidente da Câmara de Nova Odessa. “Vamos lutar até o fim para esta mudança”, afirmou.

Confira a formação das comissões do ParlaRMC: