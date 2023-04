Foram roubar fios de poste e deram de frente com...

Ladrões que foram roubar fios de postes em Sumaré

se deram mal ao dar de frente com Guardas Municipais em serviço. A dupla foi prensa pelo ataque no Jardim Nova Veneza. O flagrante aconteceu ainda na madrugada da sexta-feira (14). Os ladrões foram denunciados por um morador do bairro, que os viu escalando o poste na Avenida Amazonas e chamou os agentes.

A equipe chegou rapidamente ao local e teve tempo de fazer a abordagem e deter a dupla em flagrante.

Os dois estavam com um alicate e uma sacola com cerca de 120 metros de fios de cobre cortados. O ataque dos ladrões fez com que algumas casas da avenida já estivessem sem energia por conta do crime.

Diante das evidências, a equipe encaminhou os bandidos ao Distrito Policial. Eles ficaram presos pelo furto.

