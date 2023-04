Um dos ícones do MBL, o vereador de SP Fernando Holiday

agora é ex-gay. Ele assumiu este final de semana o relacionamento com uma mulher. A nova namorada de FH é Musa Miranda, Advogada e Diretora @adesampa Mestranda em Gestão de Políticas Públicas @fgv.oficial.

Pensei muito antes de fazer esse post. Mas era preciso que essa história fosse contada a vocês ao menos uma única vez. Eu não estava preparado para a chegada dela na minha vida. A melhor amiga se transformou na paixão mais avassaladora da minha vida. Mas como poderia? Eu era gay, sempre soube disso. Eis a semente do meu erro. O amor que eu sinto por ela ultrapassou as barreiras da sexualidade e das caixinhas do mundo. Porém, naquele momento não consegui enxergar. Fiquei confuso. Nessa confusão, passaram-se anos de uma relação conturbada e de dúvidas sobre o futuro. Até que teve um fim. Deixei escapar pelas mãos o amor da minha vida. Hoje, @musamiranda

faz 30 anos. E de presente lhe entrego em forma de lágrimas o arrependimento dos momentos felizes que perdemos, também lhe entrego a aceitação de que nossa história de amor acabou para sempre. Mas nessas mesmas lágrimas também lhe entrego a certeza de que sempre estarei aqui para quando precisar, nossa amizade conturbada segue firme. Nas mesmas lágrimas lhe entrego o desejo de que encontre nas avenidas da vida a felicidade que tanto procura e que eu não pude lhe dar. Que sua vida seja longa e que Deus Todo-Poderoso lhe mostre as belezas do verdadeiro amor. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.

Musa do OnlyFans lança mentoria para faturar com nudes

Depois de se envolver em polêmica com a ex-panicat Nicole Bahls e ver sua vida transformada nas plataformas de conteúdo adulto, a caminhoneira e Musa do OnlyFans Juli Figueiró decidiu ajudar outras mulheres que sonham com a independência financeira e, assim como ela, são exibicionistas. Ela acaba de lançar uma mentoria para formar novas milionárias na plataforma.

A ideia é ensinar o ‘caminho das pedras’, dar dicas práticas e mostrar como sair do absoluto zero para o primeiro milhão de reais com a venda de nudes. No OnlyFans há quase três anos, ela mostra seu dia a dia na estrada de forma bem sensual. Não à toa, está no top com seus vídeos picantes.

Segundo ela, a ideia da mentoria é antiga. Desde que foi demitida de uma transportadora por estar no OnlyFans, ela lidou com o preconceito e assumiu seu lado sexy. Faturando cada vez mais alto na internet, chamou a atenção de outras mulheres, que também sonhavam com liberdade e independência.

“Muitas mulheres, modelos ou não, me perguntam sobre os conteúdos adultos. Muitas não acreditam que dá para fazer milhões na internet. E é verdade, eu mudei de vida vendendo nudes. Quero formar novas milionárias e mostrar um passo a passo para chegar ao topo do OnlyFans. Nesses anos, aprendi todos os segredos. Até a Anitta já pode aprender comigo”, brinca.

Em sua mentoria, Juli explica sobre o mercado sensual, fala sobre as dificuldades de começar, ensina a lidar com preconceito e mostra como turbinar o marketing para conquistar assinantes. Ela também ensina como montar a rotina de gravações, postar conteúdos e interagir com os fãs.

“Existe muita estratégia e criatividade por trás de tudo. Não é só criar um perfil e sair postando vídeos. Tudo é pensado, e esse é o grande segredo. É um trabalho como qualquer outro, me dedico totalmente e tenho pessoas que trabalham para mim. Não é só putaria. É isso que quero mostrar para as modelos”.

