Guarda prioriza rondas escolares em Sumaré

A Guarda Civil Municipal de Sumaré intensificou as rondas escolares

na cidade na manhã desta quarta-feira (12/04). Por determinação do prefeito, Luiz Dalben, a corporação vai priorizar as entradas e saídas das escolas do município. A administração já anunciou a instalação de câmeras com reconhecimento facial nas 39 escolas municipais de Sumaré.

Esta semana, o chefe do executivo anunciou ações emergenciais. Além das câmeras, as escolas vão intensificar o controle de acesso nas unidades, orientar professores e alunos da rede de ensino e formar um comitê especial, o qual será composto também por outros órgãos públicos. Outra preocupação do grupo é o combate às fake news (notícias falsas) nas redes sociais.

MAIS VIATURAS

Na semana passada, o prefeito anunciou nove novas viaturas, as quais já estão nas ruas no reforço das rondas. O prefeito afirmou ainda que vai propor ao Governo do Estado a implantação de câmeras de segurança em todas as escolas estaduais da cidade.

“Neste momento decidimos priorizar as rondas nas escolas e por isso determinei que nossa guarda esteja presente nas entradas e saídas dos alunos. Segurança é prioridade em Sumaré e vamos fazer tudo para trazer segurança e tranquilidade para nossa população”, afirmou o prefeito.

FAKE NEWS

A comissão vai propor ainda medias de combate a notícias falsas propagadas nas redes socais. Uma campanha está em elaboração para conscientizar que a disseminação de fake news é crime passível de prisão.