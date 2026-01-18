Esquerda na frente- Teremos um segundo turno nas eleições presidenciais portuguesas entre os candidatos António José Seguro (PS- socialistas) e André Ventura (Chega- extrema direita), mostrando um grande avanço da nova direita europeia em Portugal.

Além disso, quem perdeu nessa eleição de forma feroz foi o PSD, tradicional partido de Portugal pós-Revolução dos Cravos, com o candidato Luís Marques Mendes, ficando atrás do candidato da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo.

O PSD inicialmente surgiu como uma alternativa social-democrata de centro-esquerda a centro, mudando para uma centro-direita ou um “partido pega tudo” liberal mais em diante.

Radical de direita contra esquerda

André Ventura do Partido Chega, agradeceu por Portugal está querendo uma nova direita, que disputará a segunda volta (segundo turno), ele irá se reunir com os eleitores dos outros candidatos de centro e direita para ter forças para vencer António José Seguro (do PS).

