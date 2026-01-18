Corinthians e São Paulo empataram em jogo emocionante na Neo Química Arena na tarde deste domingo (18). O clássico, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, terminou em 1 a 1, com gols de Tapia e Bidon, salvando o Timão no final do jogo.

No primeiro tempo, apesar de ter ido para o intervalo perdendo, o Alvinegro do Parque São Jorge teve as melhores chances e parou em uma boa atuação do goleiro Rafael e em uma chance perdida pelo atacante Yuri Alberto.

A equipe corinthiana chegou a criar mais chances e finalizou mais que o rival. Já o time são-paulino teve um foco mais defensivo e se aproveitou de alguns contra-ataques e, com a estratégia, conseguiu sair vitorioso.

Do lado corinthiano, apesar do domínio, ficou faltando um capricho maior no ataque para executar as finalizações de uma melhor forma e conseguir balançar as redes adversárias, virando o clássico. Esse foi o primeiro clássico do Timão no ano, e nem o apoio da Fiel fez com que o time conseguisse a vitória.

Esse empate amargo, dentro de casa, pode complicar o Corinthians na sequência do Campeonato Paulista, pois o clube veio de um resultado negativo, tendo perdido para o Bragantino na rodada passada do torneio estadual.

Corinthians volta a campo em clássico contra o Santos

Agora, o Alvinegro do Parque São Jorge já se prepara para o próximo clássico da competição. No meio de semana o time tem mais um duro embate contra um grande rival e desta vez fora de casa.

