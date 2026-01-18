Prefeitura investe mais de R$ 800 mil na manutenção de cinco escolas municipais

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue realizando serviços de manutenção nas unidades da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de proporcionar ambientes escolares mais agradáveis, seguros e funcionais para alunos e servidores.

Neste mês, foram iniciadas obras em cinco escolas municipais, totalizando investimentos de R$ 817.770,00 em recursos próprios do município.

As equipes atuam no reforço da fundação da Emefei “Profª Ruth Garrido Roque”, no Residencial Rochelle; na pintura de todo o prédio do CIEP “Padre Victório Freguglia”, na Vila Pântano; na execução de muros e alambrados da EMEI “Olímpia Gelli Romi”, no Jardim Europa; na substituição de portas e pintura completa da Emefei “Profª Purificacion Sanches Fonseca – Dona Pura”, no Jardim Monte Líbano; e na troca de piso da EMEI “Antônio Mollon”, no Mollon IV.

Os serviços de manutenção, reforma e adequação são realizados ao longo de todo o ano em todas as unidades escolares, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação.

