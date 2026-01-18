Morreu na manhã deste domingo (18) o empresário João Brenna, fundador da Papelaria Tamoio, referência no comércio de Americana. Ele faleceu no Hospital São Francisco.

João Antonio Brenna foi por décadas líder de uma das mais importantes papelarias da cidade.

A papelaria Tamoio tem mais de 30 anos e atualmente tem como diretora Débora Brenna, filha de seo João.

Velório de João Brenna

O velório ocorre nesta segunda-feira (19), das 7h30 às 10h30, no Cemitério da Saudade, onde será o sepultamento.

