A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou uma moção de apelo na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) a manutenção do telhado e do forro do Terminal Metropolitano de Americana, localizado na região central da cidade.

No documento, a parlamentar cita as reclamações frequentes da população em relação aos problemas estruturais do terminal. Segundo relatos, o forro está danificado em várias partes, com peças soltas, evidenciando a necessidade imediata de manutenção para evitar acidentes.

Segundo Jacira, a situação atual é preocupante

e agravada pelo fato de o terminal metropolitano ser um local de grande circulação de pessoas. “Estamos falando de um espaço essencial para a modalidade urbana. O forro apresenta risco real, com partes que já caíram, e isso exige providências urgentes para garantir a segurança da população”, destaca a vereadora.

A moção será discutida e votada pelos vereadores na sessão ordinária de terça-feira (20). Se aprovada, será enviada à Artesp para conhecimento e providências.

Posse da nova diretoria do SSPMA

A vereadora Jacira Chávare também participou na quarta-feira (14) da cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana (SSPMA).

Durante o evento, Jacira parabenizou a nova presidente, Patrícia Cavicchioli, e ressaltou a importância da representatividade feminina em espaços de liderança e decisão, especialmente em instituições que desempenham papel fundamental na defesa dos direitos dos servidores públicos. “É um marco importante para o sindicato e para toda a cidade. Ver uma mulher assumir a presidência do SSPMA representa avanço, quebra de barreiras e reconhecimento da competência feminina. Isso inspira outras mulheres e fortalece a luta por mais igualdade e participação”, afirmou Jacira.

A parlamentar reforçou ainda a importância do diálogo entre o sindicato, os servidores e o poder público. “Que este novo ciclo seja pautado pela união, responsabilidade e conquistas, sempre com foco na valorização dos servidores públicos”, concluiu.