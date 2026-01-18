Provas do concurso da Câmara de Nova Odessa acontecem neste domingo

As provas do concurso público da Câmara Municipal de Nova Odessa serão aplicadas neste domingo, 18 de janeiro, conforme edital divulgado pela Fundação VUNESP, responsável pela organização do processo seletivo. O fechamento dos portões está marcado para 12h40, e a avaliação terá três horas de duração.

Os candidatos devem consultar com antecedência o local onde irão realizar o exame pelo site da VUNESP ou pelo telefone (11) 3874-6300. A organização orienta que todos compareçam com documento oficial com foto e observem as regras previstas no edital.

A aplicação ocorrerá em escolas de Nova Odessa e também em Americana. Os inscritos para Contador e Jornalista farão prova na ETEC Polivalente de Americana. Para Auxiliar Administrativo, o local será a EE Dr. Joaquim Rodrigues Azenha. Já os candidatos a Assessor Jurídico foram distribuídos entre a EMEB Profa. Haldrey Michelle Bueno, a ETEC Ferruccio Humberto Gazzetta e a EMEB Profa. Alvina Maria Adamson. Os concorrentes ao cargo de Assistente Legislativo realizarão o exame na EE Alexandre Bassora e na EE Profa. Dorti Zambello Calil.

A recomendação é para que os participantes cheguem com antecedência, verifiquem o endereço correto e evitem atrasos, garantindo tranquilidade para a realização da prova neste domingo.

