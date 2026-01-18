O pagamento da cota única do IPTU 2026 em Americana, com desconto de 8% à vista, ou da primeira parcela vence na próxima terça-feira (20). Os contribuintes que mantêm seus tributos em dia podem garantir também descontos adicionais, conforme previsto no Programa Bom Pagador.

Caso o contribuinte não tenha recebido o carnê do IPTU 2026, a Prefeitura disponibiliza diferentes formas para a emissão da 2ª via:

– Pelo site oficial, por meio do link https://www.americana.sp.gov.br/americana-index.php?a=iptu;

– Na página principal (www.americana.sp.gov.br), pelo ícone “Atendimento Digital”, selecionando o assunto “2ª via de boletos”;

– Presencialmente na Unidade de Arrecadação, no Paço Municipal, localizado na Avenida Brasil, nº 85, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, especialmente para quem tiver dificuldade no acesso digital.

Cota única também no app do banco

O pagamento do IPTU também pode ser realizado pelo aplicativo do banco ou pelo internet banking, por meio do DDA (Débito Direto Autorizado). A Prefeitura alerta para que o contribuinte sempre confira o beneficiário antes de efetuar o pagamento, que deve constar como “Prefeitura Municipal de Americana, CNPJ 45.781.176/0001-66”.

“Os recursos arrecadados com o IPTU são fundamentais para o município, sendo revertidos em investimentos em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, manutenção urbana e serviços públicos, beneficiando diretamente a população.

Cabe ainda salientar que se deve evitar pagamentos por boletos recebidos por e-mail, mensagens ou links não oficiais, como forma de prevenção contra fraudes e golpes. Manter o IPTU em dia evita a incidência de juros e multas, além de contribuir para o desenvolvimento da cidade. Em caso de dúvidas, os contribuintes devem procurar exclusivamente os canais oficiais de atendimento da Prefeitura”, disse a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

O telefone da Secretaria de Fazenda é (19) 3475-9002.

