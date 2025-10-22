Estação Cultura de Americana recebe samba e pagode no domingo

A Estação Cultura de Americana recebe neste domingo (26), a partir das 16h, a segunda edição do evento “Samba na Estação”, com entrada gratuita e apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A programação contará com apresentações do Grupo Badauê e DJ Fael, celebrando o samba e o pagode nacional. A Estação Cultura fica na Avenida Dr. Antônio Lobo, 196 – Centro.

Formado em 2021, o Grupo Badauê é integrado por Italo Rocha (violão e voz), Ricardo Burioze (cavaco e voz), Vinícios Castilho (percussão), Rodrigo Silva (percussão) e Luis Fernando (percussão). O repertório inclui clássicos de artistas consagrados como Xande de Pilares, Fundo de Quintal e Quinteto em Branco e Preto.

“É uma grande oportunidade de valorizar a cultura popular e reunir as famílias em um ambiente de alegria e boa música. Queremos que a Estação Cultura siga sendo um espaço vivo, com eventos que aproximem a comunidade”, comentou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

