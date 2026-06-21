Estão abertas as inscrições para 175 vagas de estágio para estudantes de nível médio no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

São 5 vagas na região- 2 em Americana e 1 em Sumaré, 1 em Hortolândia e 1 em Santa Bárbara.

Interessados podem se inscrever a partir desta terça (16) até 12 de julho, no site da Universidade Patativa do Assaré, organizadora da seleção. Há 145 vagas em zonas eleitorais da Região Metropolitana e do interior, 24 na capital e 6 na secretaria do Tribunal. Também está prevista a formação de cadastro reserva. Confira o edital.

Veja a relação de vagas na capital e na Grande São Paulo e no interior

Os selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 550 e auxílio-transporte, conforme as Portarias TRE-SP nº 207/2023 e nº 07/2026. A carga horária é de quatro horas diárias na modalidade presencial, devendo a candidata ou o candidato residir na região da vaga escolhida. O processo seletivo prevê ainda a reserva de 30% das vagas para pessoas negras e 10% para pessoas com deficiência.

A prova objetiva on-line será aplicada em 19 de julho. O teste, de caráter classificatório e eliminatório, é composto de dez questões de língua portuguesa, dez de matemática e dez de conhecimentos gerais e atualidades. O gabarito preliminar será divulgado em 20 de julho e a lista de classificação definitiva, no dia 24.

Restrições Estágio no TRE-SP

Para participar da seleção, a estudante ou o estudante, no momento da contratação ou durante a vigência do estágio, não pode ter filiação a partido político; exercer atividade político-partidária; ser cônjuge, companheira ou companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de parlamentar, de chefe do Executivo e de sua vice ou seu vice e, ainda, em anos eleitorais, de candidata ou candidato a eleição.

Também não poderá ser cônjuge, companheira ou companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da juíza ou do juiz eleitoral, chefe do cartório ou da gestora ou gestor responsável pela unidade da secretaria do TRE-SP em que for estagiar.

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