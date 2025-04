O estudante João Neves, de 17 anos, morador do Jardim Jaguari, em Americana, morreu nesta sexta (18) depois de sofrer um acidente simples e ser levado para o hospital.

Ele foi atendido após cair de bicicleta ao voltar de um jogo de futebol.

Neves fraturou a mão, foi atendido no Zanaga e transferido ao Hospital Municipal, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória antes da cirurgia. E acabou morrendo

O corpo do estudante foi levado ao IML.

Amigos e familiares organizaram homenagens e arrecadação para o funeral, realizado neste sábado (19), com grande comoção no Cemitério do Parque Gramado.

