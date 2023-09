Estudantes de medicina baixam shorts em jogo feminino

Estudantes de medicina e o abuso- Um vídeo chocante ganhou

as redes sociais nas últimas horas. Acadêmicos do curso de Medicina da Universidade de Santo Amaro (UNISA), em São Paulo, promoveram uma “masturbação coletiva”, no último sábado, durante uma partida de vôlei feminino que fazia parte da Intermed, competição esportiva entre universidades.



Vale lembrar que estamos tratando de um crime, facilmente enquadrado como importunação sexual. A UNISA não comentou o caso e fechou os comentários em suas redes sociais.

Espero que o caso seja tratado com toda seriedade que merece. Pode parecer pesado, mas imagens assim me fazem pensar imediatamente em potenciais abusadores e estupradores, que deveriam ser proibidos de exercer qualquer função na sociedade.

