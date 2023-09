Refis 2023: adesão também pode ser feita na Regional da Cidade Nova

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com o atendimento do Refis 2023. A partir desta segunda-feira (18) a adesão também pode ser feita na Administração Regional da Cidade Nova. Trata-se de uma grande oportunidade para o cidadão ficar em dia com a Prefeitura e o DAE (Departamento de Água e Esgoto), com desconto de 100% para juros e multas pagando à vista. Os débitos também podem ser parcelados em até 24 vezes com descontos escalonados.

O Refis 2023 permite a regularização de débitos tributários e não tributários de contribuintes (pessoas físicas ou jurídicas) como IPTU, ISSQN, ITBI, infrações diversas, entre outros, contraídos até 31 de dezembro de 2022.

Para adesão ao Refis a pessoa deve comparecer nos seguintes locais: Setor de Dívida Ativa, localizado no Desenvolve S.Bárbara (Rua do Ósmio, 975, Villa Multimall) e na Administração Regional da Cidade Nova, Rua do Algodão, 1431 – Cidade Nova. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

O contribuinte deve apresentar os seguintes documentos:

a) Pessoa física ou procurador:

• CPF e RG ou CNH (representado e procurador – frente e verso)

• Comprovante de residência atual, que não seja da Prefeitura – água ou luz ou telefone – outros comprovantes dependerão da análise e aceitação do atendente do Setor da Dívida Ativa – emitido nos últimos 06 (seis) meses (do representado e do procurador); e

• Procuração simples, com a assinatura igual a do documento apresentado.

b) Pessoa jurídica ou procurador

• Contrato social/ Estatuto;

• Ata da última eleição (se for o caso);

• CPF e RG ou CNH (representado e procurador – frente e verso);

• Comprovante de residência atual, que não seja da Prefeitura – água ou luz ou telefone – outros comprovantes dependerão da análise e aceitação do atendente do Setor da Dívida Ativa – (do representado e do procurador); e

• Procuração simples, com a assinatura igual a do documento apresentado.

Os contribuintes também podem solicitar a adesão ao Refis de forma on-line, acessando o site oficial do Município (www.santabarbara.sp.gov.br), aba Cidadão | Protocolo Abertura | Assuntos: Refis 2023.

