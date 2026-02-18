PRAGA – HOLEŠOVICE, DOX Tchequia
Exposição Hit by News
Março, 03, até agosto, 23
A exposição Hit by News é focada em arte que aborda, processa ou utiliza mídia de massa impressa (jornais e revistas), e em como a mídia impressa tradicional influenciou a sociedade nos últimos 100 anos.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Compõem a mostra obras de centenas de artistas que trabalharam no setor ou ainda o fazem, as quais refletem, comentam ou transformam artisticamente o conteúdo jornalístico.
As peças fazem parte de acervo do casal suíço Annete e Peter Nobel, que as coleciona há quatro décadas. O complexo cultural DOX, onde ocorrerá a mostra, ocupa antiga fábrica reformada, hoje exemplo de arquitetura de vanguarda.
É um dos equipamentos urbanos que transformou o perfil urbano de Holešovice, em Praga 7 – antes, área industrial e agora, centro de cultura e artes. A exposição Hit by News ficará aberta de terça-feira a domingo, das 11 às 19 horas.
ZLÍN – CENTRO DE CONGRESSOS Concerto-espetáculo Duelo de Pianos
Março, 05
Ondřej Brzobohatý e Ondřej Brousek são pianistas tchecos virtuosos, com fama internacional. Amigos de longa data, eles realizam concertos que fogem ao usual. É o caso de Duelo de Pianos, que eles apresentarão em Zlín.
Em rápidos intervalos entre as peças musicais, os pianistas instigam a plateia com abordagens do tipo “como seria Fateful (Sinfonia nº 5), se Beethoven fosse um otimista”, ou “porque não se pode rir de música clássica”.
O espetáculo tem grande qualidade musical e hilários momentos de “duelos”. Para bem aproveitar, será de bom tamanho ter no celular aplicativo específico para tradução simultânea off-line, como, por exemplo, Google Tradutor, Samsung AI e Microsoft Teams.
PILSEN – ESPAÇOS PÚBLICOS
Festival de Luzes e Arte Blik Blik
Março, 19 até 21
Por tradição, vários são os palcos em Pilsen para o Festival de Luzes e Arte Blik Blik, que é anual. O festival oferece espetáculos preparados por designers de luz, nacionais e internacionais.
O motivo condutor do festival é a exploração da história e da tecnologia através da luz, com projeções, inclusive, nas fachadas dos edifícios.
Em Pilsen, a Praça da República e o Espaço Criativo Depo2015 contam entre os lugares com instalações de apoio para os apreciadores dos espetáculos.
HUSTOPEČE – POMARES E PRAÇAS
Festival da Amêndoa e do Vinho
Março, 20 até 22
Na República Tcheca, março é o mês do início da primavera, com neve ainda restando do inverno, mas já com inúmeros eventos e festivais. Um deles é o Festival da Amêndoa e do Vinho em Hustopeče.
A cidade cuida do festival como “ode à chegada da primavera”. O leque de atrações inclui passeio por pomares de amêndoas e degustação de receitas culinárias à base dessa semente, da qual Hustopeče é uma das maiores produtoras tchecas.
Nos cardápios, sorvetes, salsichas e cerveja. São realizados shows musicais, espetáculos e diversão para crianças. Além dos pomares, as atrações se estendem por vários recantos da cidade, tais como a Praça Principal, o entorno da Torre de Vigia e os jardins da cidade.
Nas adegas, os visitantes são acolhidos com degustação de vinhos e petiscos.
BRNO – IGREJAS DA CIDADE Festival de Música Sacra da Páscoa
Março, 29, até abril, 12
Sob responsabilidade da Orquestra Filarmônica de Brno, o Festival de Música Sacra da Páscoa 2026, como os anteriores, tem os pontos altos no Dia de Ramos (abertura, 29 de março) e o encerramento, no Domingo da Divina Misericórdia (12 de abril, um domingo após a Páscoa).
A principal fonte de inspiração é o tempo litúrgico, com peças originais inspiradas na atividade musical de Brno e da Morávia como um todo, desde a Idade Média até nossos dias. Em 2026 na 33ª edição, o festival inclui música sacra contemporânea, com peças criadas, em especial, para o festival.
Na Igreja de São Tiago, onde ocorrerá o encerramento, está preservada a partitura original impressa da obra Missa em Dó Maior, de Ludwig van Beethoven, a qual será interpretada na ocasião pela Orquestra Filarmônica de Brno e Coral.
Durante o período do festival, em Brno são realizados os Mercados de Páscoa, com festivais folclóricos, concertos e variada gastronomia).
Leia + sobre turismo e notícias internacionais