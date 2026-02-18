PRAGA – HOLEŠOVICE, DOX Tchequia

Exposição Hit by News

Março, 03, até agosto, 23

A exposição Hit by News é focada em arte que aborda, processa ou utiliza mídia de massa impressa (jornais e revistas), e em como a mídia impressa tradicional influenciou a sociedade nos últimos 100 anos. Compõem a mostra obras de centenas de artistas que trabalharam no setor ou ainda o fazem, as quais refletem, comentam ou transformam artisticamente o conteúdo jornalístico. As peças fazem parte de acervo do casal suíço Annete e Peter Nobel, que as coleciona há quatro décadas. O complexo cultural DOX, onde ocorrerá a mostra, ocupa antiga fábrica reformada, hoje exemplo de arquitetura de vanguarda. É um dos equipamentos urbanos que transformou o perfil urbano de Holešovice, em Praga 7 – antes, área industrial e agora, centro de cultura e artes. A exposição Hit by News ficará aberta de terça-feira a domingo, das 11 às 19 horas. https://lnk.sk/evf89

ZLÍN – CENTRO DE CONGRESSOS Concerto-espetáculo Duelo de Pianos

Março, 05

Ondřej Brzobohatý e Ondřej Brousek são pianistas tchecos virtuosos, com fama internacional. Amigos de longa data, eles realizam concertos que fogem ao usual. É o caso de Duelo de Pianos, que eles apresentarão em Zlín. Em rápidos intervalos entre as peças musicais, os pianistas instigam a plateia com abordagens do tipo “como seria Fateful (Sinfonia nº 5), se Beethoven fosse um otimista”, ou “porque não se pode rir de música clássica”. O espetáculo tem grande qualidade musical e hilários momentos de “duelos”. Para bem aproveitar, será de bom tamanho ter no celular aplicativo específico para tradução simultânea off-line, como, por exemplo, Google Tradutor, Samsung AI e Microsoft Teams. https://lnk.sk/fklm9 PILSEN – ESPAÇOS PÚBLICOS Festival de Luzes e Arte Blik Blik Março, 19 até 21

Por tradição, vários são os palcos em Pilsen para o Festival de Luzes e Arte Blik Blik, que é anual. O festival oferece espetáculos preparados por designers de luz, nacionais e internacionais. O motivo condutor do festival é a exploração da história e da tecnologia através da luz, com projeções, inclusive, nas fachadas dos edifícios. Em Pilsen, a Praça da República e o Espaço Criativo Depo2015 contam entre os lugares com instalações de apoio para os apreciadores dos espetáculos. https://lnk.sk/knrcn HUSTOPEČE – POMARES E PRAÇAS Festival da Amêndoa e do Vinho Março, 20 até 22

Na República Tcheca, março é o mês do início da primavera, com neve ainda restando do inverno, mas já com inúmeros eventos e festivais. Um deles é o Festival da Amêndoa e do Vinho em Hustopeče. A cidade cuida do festival como “ode à chegada da primavera”. O leque de atrações inclui passeio por pomares de amêndoas e degustação de receitas culinárias à base dessa semente, da qual Hustopeče é uma das maiores produtoras tchecas. Nos cardápios, sorvetes, salsichas e cerveja. São realizados shows musicais, espetáculos e diversão para crianças. Além dos pomares, as atrações se estendem por vários recantos da cidade, tais como a Praça Principal, o entorno da Torre de Vigia e os jardins da cidade. Nas adegas, os visitantes são acolhidos com degustação de vinhos e petiscos. https://lnk.sk/gtcpy BRNO – IGREJAS DA CIDADE Festival de Música Sacra da Páscoa Março, 29, até abril, 12