Maria Gadú, Chico César, Tiago Iorc e Fernando Quesada se apresentam em Hortolândia

Prefeitura promove festival Vozes da MPB, nos dias 06, 07 e 08/03, no Centro de eventos A Poderosa; evento integra programação da Semana Cultural de março

Hortolândia irá conferir quatro artistas de renome da música brasileira. Maria Gadú, Chico César, Tiago Iorc e Fernando Quesada são as atrações do festival Vozes da MPB, promovido pela Prefeitura. O evento será nos dias 06, 07 e 08/03, no Centro de Eventos A Poderosa, localizado no Jardim Santa Izabel. O festival terá ainda artistas locais, cujas apresentações precederão os shows principais. Nos três dias, a programação irá começar às 10h. haverá ainda food trucks. O festival integra a Semana Cultural de março, realizada pelo município.

O festival vem com a proposta de mostrar a diversidade da música brasileira. Assim, o público poderá se deleitar com os shows de quatro artistas de gerações, estilos e vozes distintas.

O festival começa no dia 06/03 com Tiago Iorc. Um dos grandes artistas surgidos nos anos 2010, ele se consagrou em nível nacional com os sucessos “Amei te ver” e “Coisa linda”, que constam no disco “Troco likes”, de 2015.

Antes dele, a abertura será com Fernando Quesada. Vindo do universo do rock, o músico foi integrante das bandas de metal Shaman e Noturnall. Atualmente em carreira solo, Fernando Quesada segue com o projeto Acústico Br, em formato voz e violão, no qual revisita canções de artistas brasileiros consagrados.

Já no dia 07/03, o público hortolandense terá a oportunidade de ver ao vivo e a cores Chico César. Um dos principais nomes da MPB dos anos 1990, o artista de Catolé do Rocha (Paraíba) fez sucesso logo de cara com o primeiro disco “Aos vivos”, de 1995, no qual gravou as músicas “Mama África”, “À primeira vista” e “Mulher eu sei”. A consagração em escala nacional veio com disco seguinte, “Cuscuz clã”, lançado em 1996. Um de seus trabalhos mais recentes é “Ao arrepio da lei”, de 2024, disco no qual Chico César retoma a parceria com Zeca Baleiro, iniciada na época em que ambos estavam em início de carreira.

Para comemorar o Dia da Mulher (08/03), o festival terá como atração principal Maria Gadú. Uma das grandes revelações da MPB dos anos 2000, a artista ficou conhecida no país com seu primeiro sucesso, “Shimbalaiê”. Já em 2011, a artista viveu um grande momento da carreira com o projeto “Multishow ao vivo – Caetano e Maria Gadú” em parceria com Caetano Veloso. O disco mais recente da artista é “Quem sabe isso quer dizer amor”, lançado em 2021, no qual regravou músicas de outros artistas como Beto Guedes, Caetano Veloso, Paulinho Moska, Renato Russo, Rita Lee e Zé Ramalho. No fim do ano passado, Maria Gadú foi convidada para participar da música “Não quero te querer”, lançada pela cantora Mariana Volker.

SEMANA CULTURAL DE MARÇO

O festival Vozes da MPB integra a Semana Cultural de março, que irá abrir oficialmente o calendário de shows e eventos culturais deste ano de Hortolândia. A programação da semana será divulgada em breve pela Prefeitura.

Em novembro do ano passado, a Secretaria de Cultura deu uma prévia da temporada de shows e eventos deste ano em Hortolândia. Ao longo deste ano, o município receberá outras atrações musicais renomadas, como Thiaguinho, Patricia Marx, Criolo, Samuel Rosa, CPM 22, Fernanda Takai (vocalista do Pato Fu), MV Bill e Mano Brown, dentre outros artistas.

Serviço – festival Vozes da MPB:

Data: 06, 07 e 08/03

Horário: a partir das 10h

Local: Centro de Eventos A Poderosa

Endereço: rua Ercilio Antonio Meira, s/nº, Jardim Santa Izabel

Programação:

Dia: 06/03

Fernando Quesada – 17h (horário previsto)

Tiago Iorc – 20h (horário previsto)

Dia: 07/03

Chico César – 20h (horário previsto)

Dia: 08/03

Maria Gadú – 19h (horário previsto)

