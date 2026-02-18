O Rio Open ganha um ingrediente extra na noite desta terça-feira. Guto Miguel faz sua estreia no maior torneio de tênis da América do Sul diante do lituano Vilius Gaubas – mas não entra em quadra sozinho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ao lado da CãoDula Marieta, o brasileiro participa de uma iniciativa de GoldeN que leva cães resgatados ao evento para promover a adoção responsável e o bem-estar animal. Gaubas também será acompanhado pelo CãoDula Pedro Augusto.

O Rio Open acontece de 14 a 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Para trazer visibilidade aos animais resgatados de situações de abandono que aguardam por uma nova família, a ação usa as quadras do evento como palco para mostrar que, assim como no esporte, uma oportunidade pode mudar completamente uma história.

Entre os CãoDulas está Pedro Augusto, cão vira-lata resgatado em estado grave de abandono, hoje saudável, sociável e apaixonado por bolinhas; além de Marieta, Cristiane e Rodolfo, que simbolizam a busca por um lar e transformação possível quando há cuidado, informação e responsabilidade.

Para GoldeN, patrocinadora do evento desde 2016, a ação vai além do evento esportivo e reforça um posicionamento consistente da marca em prol da causa animal. “Queremos usar a visibilidade do Rio Open para chamar atenção para a adoção responsável e mostrar que esses cães têm muito amor para oferecer. Adotar é um compromisso, mas também uma oportunidade de transformar vidas — a deles e a nossa”, afirma Felipe Mascarenhas, Head de Marketing de GoldeN.

Assim como aconteceu em 2025, os cães entrarão em quadra acompanhando os atletas no dia 17, uma das noites principais do torneio. Para roubar ainda mais a cena, eles ganham padrinhos famosos como o apresentador André Marques e a atriz Daniele Suzuki, que emprestam visibilidade e afeto à causa da adoção responsável.

“Os CãoDulas já são uma tradição do Rio Open e nada mais justo que eles entrem em quadra com as estrelas, como eles são. Esse é um momento especial para os cães, que estão em busca de um lar, e para a causa, já que o torneio é um grande e tradicional palco do esporte brasileiro”, explica Felipe Mascarenhas.

Conheça os “CãoDulas” do Rio Open:

Pedro Augusto – A estrela e amante incansável de bolinhas

Idade: 4 anos | Porte: Médio



Resgatado em grave situação de abandono, Pedro Augusto chegou extremamente debilitado. Com cuidados e amor, se transformou em um cão saudável, alegre e muito sociável. Hoje, é apaixonado por bolinhas e encanta a todos com sua energia e carinho. Pedro Augusto é apadrinhado por Daniele Suzuki.

Leia + sobre esportes



