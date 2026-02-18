Neymar aparece com tatuagem misteriosa em treino e internet levanta suspeitas: indireta, novidade ou segredo de família?

Se tem uma coisa que a internet ama é um mistério envolvendo Neymar e dessa vez o assunto nem foi bola, foi pele! Durante um treino recente do Santos Futebol Clube, o jogador surgiu com uma tatuagem inédita e super diferente, e bastou um clique nos stories do jogador para as redes entrarem em modo investigação.

O desenho apareceu logo acima do nome de David Lucca, filho mais velho do craque, e chamou atenção por um motivo bem específico: é colorido, com traços que lembram desenho infantil, algo totalmente fora do padrão das tattoos mais elaboradas e artísticas que Neymar costuma exibir.

E claro… a internet não perdoou Neymar!

Em poucos minutos, começaram as teorias:

-seria uma homenagem com significado escondido?

-um recado pessoal disfarçado?

-spoiler de uma novidade na família?

-ou Neymar apenas entrando numa nova vibe estética?

Teve fã dizendo que a tattoo parece ter um toque emocional, enquanto outros juram que pode indicar uma nova fase na vida do jogador, e até especulações sobre possíveis revelações futuras começaram a circular.

Sem nenhum posicionamento oficial até agora, o mistério só aumenta e o craque mostra, mais uma vez, que sabe como virar assunto mesmo longe dos holofotes dos jogos.

E aí… você acha que tem história por trás dessa tatuagem ou é só mais uma arte diferente?