Um homem que roubou whisky e chocolate foi detido pela Guarda Municipal de Americana em pleno domingo de carnaval. Ele foi detido em flagrante às 16h40, em um supermercado localizado na Avenida do Compositor, em Americana.

A equipe composta pelo GCM Rogerio e GCMF Edilaine, foi acionada pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI) após funcionários do estabelecimento identificarem um indivíduo em atitude suspeita no setor de bebidas. Houve apoio da equipe de Subinspetoria de Trânsito.

Segundo relato do representante do comércio, uma cliente alertou sobre a conduta suspeita do homem. Os funcionários passaram a monitorá-lo e, ao tentar sair do local, perceberam um volume em sua cintura.

Whisky e chocolate

Durante a abordagem interna, foram encontrados:

02 garrafas de whisky (R$ 99,90 cada) e 01 tablete de chocolate (R$ 9,99).Os produtos haviam sido subtraídos sem pagamento.

Quando a equipe da Guarda Municipal chegou ao local, o suspeito já estava contido pelos funcionários em uma sala reservada. Diante da situação, foi dada voz de prisão em flagrante.

As partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária. Foi necessário o uso de algemas, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF), diante do fundado receio de fuga e para garantir a segurança dos envolvidos.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça, e os produtos foram devolvidos ao estabelecimento.

