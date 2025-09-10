Ex-secretária investigada recebeu título de cidadã em Nova Odessa

A ex-secretária de Obras da Prefeitura de Nova Odessa, Miriam Cecília Lara Netto, investigada em processo por suposta falsificação de assinatura após a 2ª Vara de Justiça aceitar uma denúncia feita pelo MP (Ministério Público), chegou a ser homenageada com o título de cidadã no ano de 2023. Por indicação do ex-vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, Miriam recebeu a honraria em sessão solene no dia 24 de agosto do ano retrasado.

Na ocasião, a Câmara Municipal entregou dez títulos de cidadãos novaodessenses. Segundo a justificativa oficial, a honraria é dada pelo Poder Legislativo “a pessoas que se destacaram no desempenho de suas funções e contribuíram para o desenvolvimento do município”. Miriam trabalhou no período inicial da gestão do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) e deixou a Administração Municipal em julho de 2024.

O caso investigado teria ocorrido em 2021, quando a então secretária supostamente falsificou a assinatura de um servidor para receber uma quantidade de sacos de lixo menor do que a contratada. Segundo o processo, o valor contratado era de R$ 54,2 mil pelo prazo de 12 meses. Em 2023, a Delegacia Seccional de Americana abriu um inquérito para investigar a gestão de Leitinho e alguns agentes públicos sobre possíveis crimes em licitação e falsificação de documento público.

Com relação ao prefeito e outros servidores, não houve indícios suficientes e o inquérito policial foi arquivado. Mas a ex-secretária permaneceu investigada no inquérito. A assinatura falsa atribuída à Miriam teria sido realizada em outubro de 2021 e a descoberta em fevereiro do ano seguinte. Na oportunidade, um servidor observou que uma das entregas estaria aparentemente irregular, com uma quantidade de sacos inferior à informada no documento de entrega.

Desse modo, o funcionário público teria se recusado a assinar o documento. Entretanto, ele descobriu que seu nome já havia sido utilizado em uma assinatura de entrega durante período em que estava de férias. Conforme investigações do MP, foi apurado que a ex-secretária de Obras teria escrito o nome do servidor no campo da assinatura. Miriam teria confessado, em interrogatório, que escreveu o nome do servidor pelo fato dele ser o responsável pelo recebimento.

A investigada afirmou ao Ministério Público que o ato teria a finalidade de ser apenas uma ‘anotação’. No entanto, o MP detalha no processo que “a versão da denunciada não convence, tendo em vista que inseriu o nome do servidor falsamente no campo ‘recebido por’, com nítido dolo de praticar falsidade, haja vista que não fez constar qualquer observação no sentido de que teria feito a anotação apenas para supostamente saber qual o funcionário era o responsável pelo recebimento”.

A defesa da ex-secretária defende a inocência no caso. “Reiteramos que a senhora Miriam não cometeu qualquer ato ilícito, bem como o processo está em fase inicial e temos plena confiança de que, ao longo da instrução, ficará demonstrada a improcedência da acusação”. Já a Prefeitura de Nova Odessa informa que “não se manifestará sobre questões que estão sob a alçada do Judiciário”.

