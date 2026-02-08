Conduzido pela Diretoria de Fabricação do Exército Brasileiro, o SENAI CETIQT sediou, nesta quarta-feira (29), a cerimônia que marcou o início oficial do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias para Emprego em Camuflagem Multiespectral. Na ocasião, também foi inaugurado o escritório do projeto nas instalações da instituição, que passa a apoiar a execução das atividades de pesquisa.

A iniciativa tem como objetivo ampliar as capacidades da Rede de Camuflagem URUTAU, por meio do desenvolvimento de soluções capazes de reduzir assinaturas nos espectros visível, infravermelho e de micro-ondas (radar).

Para a viabilização do projeto, foi celebrado convênio entre a Diretoria de Fabricação (DF) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). A execução das atividades ficará sob a coordenação geral da DF, contando com o SENAI CETIQT na função de Coordenador Técnico-Científico, bem como com a atuação, na condição de coexecutores, do Instituto Militar de Engenharia (IME), do Centro de Avaliações do Exército (CAEx), do Centro Tecnológico do Exército (CTEx), do Centro de Instrução de Engenharia (CIEng) e do Arsenal de Guerra de São Paulo (AGSP).

Ao comentar a importância da cooperação entre as instituições, o General de Divisão Tales Villela, Diretor de Fabricação do Exército, destacou que parcerias desse porte aceleram o desenvolvimento de capacidades críticas para a Defesa e representam um exemplo do funcionamento do Tríplice hélice.

Exército com mais tecnologia

A expectativa, segundo ele, é que o projeto resulte, nos próximos três anos, em uma rede de camuflagem com redução de múltiplas assinaturas e possibilite novas aplicações, como o desenvolvimento de tintas para blindados com características semelhantes.

Para Bernardo Barbosa, gerente do Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil e de Confecção, o projeto reforça o papel do SENAI CETIQT na agenda nacional de tecnologias estratégicas.

“Este projeto reúne ciência aplicada, infraestrutura tecnológica e cooperação institucional para enfrentar desafios reais da Defesa e Segurança. Como Empresa Estratégica de Defesa, o SENAI CETIQT coloca sua capacidade técnica e seu conhecimento em materiais têxteis avançados a serviço do desenvolvimento de soluções de alto desempenho, com potencial de gerar impactos relevantes para a Base Industrial de Defesa e para a indústria nacional como um todo”, afirma.

A iniciativa está alinhada à Nova Indústria Brasil, especialmente à Missão 6, voltada ao fortalecimento da indústria de defesa nacional, com foco na soberania tecnológica, na inovação e no adensamento da Base Industrial de Defesa. Ao sediar e integrar a execução do projeto, o SENAI CETIQT reafirma sua atuação como elo entre pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e indústria, contribuindo para a consolidação de capacidades estratégicas essenciais ao país.

Sobre o SENAI CETIQT

O SENAI CETIQT é um centro de excelência, localizado no Rio de Janeiro, e reconhecido nacionalmente pela sua capacidade de gerar conhecimento e inovação para as cadeias produtivas dos setores químico, têxtil e de confecção.

Com mais de 75 anos de história, a instituição desempenha um papel fundamental no fortalecimento do futuro da indústria química e da moda, formando profissionais altamente capacitados, oferecendo consultorias especializadas e customizadas, e impulsionando o desenvolvimento de novos produtos, processos e projetos de pesquisa.

Alinhado às necessidades da indústria brasileira e às principais tendências globais, o SENAI CETIQT se dedica a promover a inovação, a sustentabilidade e a competitividade da indústria nacional, consolidando-se como um pilar essencial para o crescimento e a transformação do setor.