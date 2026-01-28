Exposição em Hortolândia resgata brincadeiras da época da infância

Exposição “Brincadeiras de crianças”, parceria da Prefeitura e Shopping Hortolândia, apresenta 17 obras do artista plástico M. Santiago

Você se lembra das brincadeiras de infância? O público pode fazer essa viagem no tempo na exposição “Brincadeiras de crianças”, promovida pela Prefeitura e o Shopping Hortolândia. A mostra está no espaço expositivo, no piso térreo, e pode ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h. A exposição fica em cartaz até o dia 08/02. O estabelecimento está localizado na rua José Camilo de Camargo, 5, região central.

A exposição apresenta 17 obras do artista plástico M. Santiago. Por meio dos trabalhos, o artista propõe um mergulho no imaginário infantil para resgatar a memória afetiva dos adultos. As obras evocam cenas de crianças brincando de bola, nadando em rio e andando de bicicleta.

M. Santiago é um artista de Hortolândia e colaborador do Centro Afroempresarial, órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação. Iniciou sua carreira em 1986. Desde então, já teve suas obras expostas no Brasil e em outros países. Seus trabalhos ainda integram os acervos de importantes instituições artístico-culturais da região.

Serviço – Exposição “Brincadeiras de crianças”:

Data: até 08/02

Horário: 10h às 22h (segunda a sábado); 14h às 20h (domingo)

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, região central

